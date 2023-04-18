В Audi нацелились завести мотор для Ф1 до конца 2023 года
На шанхайском автосалоне представители немецкой марки раскрыли новые подробности о том, как идет подготовка к предстоящему дебюту в Больших Призах
Чуть меньше года назад Audi объявила о старте программы в Формуле 1, а затем назвала своим партнером команду Sauber, которая в нынешнем сезоне выступает под именем Alfa Romeo.
Дебют Audi состоится в сезоне 2026 года, когда в Ф1 вступит в силу новый регламент на силовые установки – в частности, уйдут в прошлое тепловые мотор-генераторы MGU-H и вырастет мощность гибридных установок.
Несмотря на это, уже представленные в чемпионате производители смогут опираться на свои нынешние наработки, что делает задачу Audi особенно непростой, так как ингольштадтцам предстоит вести разработки с чистого листа.
На автосалоне в Шанхае, который проходит на этой неделе, представители концерна рассказали, как продвигается их программа. Пока испытания продолжаются на одноцилиндровой модели – такой способ является популярным в Ф1 на ранней стадии работ.
Audi получила работоспособный прототип еще в конце 2022 года, а сейчас уже располагает полноценной гибридной системой, состоящей из блока внутреннего сгорания, электромотора MGU-K, батареи и управляющей электроники. Более того, до конца 2023 года планируется сделать очередной шаг вперед и начать испытания полноценного двигателя в том виде, в каком он будет стоять на машинах.
Технический босс концерна Оливер Хоффман объяснил: «Проект Audi в Формуле 1 заметно продвинулся в последние месяцы. Сейчас идет активная фаза работ над силовой установкой, мы закладываем фундамент для 2026 года.
Мы уделяем большое внимание деталям – к примеру, выбору материалов и технологиям производства. Также нам важны вопросы контроля за энергией в гибридной системе.
В конечном счете, ключом к успеху как в Ф1, так и в будущем автомобилизма является эффективность. Так что наш подход остается единым в обеих этих областях».
Он добавил, что на фабрика в Нойбурге уже работают 260 сотрудников, а до конца года их количество вырастет до 300.
В Audi пообещали, что будут сочетать собственных специалистов, знакомых с технологиями компаниями, и тех, кто имеет опыт работы в Ф1.
Инфраструктура базы уже была должным образом усовершенствована, сейчас там смонтированы современные моторные стенды.
Председатель совета директоров «Четырех колец» Маркус Дюйсман добавил: «Мы убеждены, что участие в Формуле 1 сделает более очевидным внимание Audi к спорту.
Это гоночная серия с глобальным охватом, особенно популярная у молодежи, а также на самом важном для нас рынке – в Китае».
Гран При в Шанхае должен был пройти в середине апреля 2023 года, но гонку отменили из-за карантинных ограничений. Ожидается, что китайский этап вернется в календарь в следующем сезоне.
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