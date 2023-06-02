В Aston признали: с одним пит-стопом Алонсо победил бы в Монако

Фернандо Алонсо занимал по ходу гонки в Монако второе место, когда в момент начала дождя пришло время для его пит-стопа. К удивлению многих, слики Hard ему сменили на Medium. Трасса уже была залита водой, потому испанцу пришлось на следующем круге возвращаться в механикам за промежуточной резиной.

Так как лидировавший Макс Ферстаппен сменил шины небольшим запозданием, после финиша было много разговоров, что тактический просчет по сути лишил Алонсо возможности опередить голландца из Red Bull. Но глава Aston Martin Майк Крак уверял, что Фернандо все равно остался бы вторым.

Однако когда команды Ф1 съехались на следующий этап в Барселону, Крак признал, что после анализа данных изменил точку зрения.

«Компьютерная система показала, что если бы мы сразу перешли на промежуточные, то почти наверняка оказались бы впереди Макса, – объяснил люксембуржец. – Хотя, конечно, это не значит, что он точно выиграл бы после этого гонку.

Признаюсь: оглядываясь назад, такой вариант [с одним пит-стопом] однозначно выглядит более предпочтительным. Но в тот момент, когда ты принимаешь решения, можно опираться только на ту информацию, какая у тебя есть».

Он добавил: «С этой точки зрения все работало так, как должно было работать. Только задним числом можно рассуждать о таких вещах с уверенностью.

Мы оказались не правы и должны признать, что можно было справиться лучше. Но это не драма. Я понимаю, почему Фернандо обратил внимание на эту ситуацию. Также понятно, почему медиа, болельщики и паддок так много говорят об этом. Нам тоже было, что обсудить».

Ранее в Aston Martin говорили, что этап в Монако дает команде наилучшие шансы побороться с Red Bull – на других трассах сделать это будет уже сложнее.