В Aston Martin ждут от Феттеля побед в 2021 году

Себастьян Феттель с 2021 года начнет выступать за Aston Martin. Немец уже полтора года не побеждал в Формуле 1, а за прошлый сезон завоевал всего один подиум.

У Aston Martin за прошлый сезон была одна победа и еще три подиума. Но босс команды Отмар Сафнауэр уверен, что с Феттелем его коллектив может добиться большего.

«Мы хотим начать с того же уровня, на котором закончили прошлый год, – сказал Сафнауэр в интервью Auto Motor und Sport. – У нас была третья по скорости машина, но мы стали лишь четвертыми в чемпионате. Нам не повезло, но при большей стабильности мы можем быть третьими.

Думаю, мы должны хорошо начать сезон и сразу бороться за подиумы. Если все пойдет по-нашему, как в Бахрейне и Турции, мы должны брать поул-позиции и иметь пару шансов на победы».