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В Aston Martin ждут от Феттеля побед в 2021 году

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В Aston Martin ждут от Феттеля побед в 2021 году
Автор:
, редактор

Отмар Сафнауэр полагает, что 2021 год команда проведет стабильнее прошлого

Себастьян Феттель с 2021 года начнет выступать за Aston Martin. Немец уже полтора года не побеждал в Формуле 1, а за прошлый сезон завоевал всего один подиум. 

У Aston Martin за прошлый сезон была одна победа и еще три подиума. Но босс команды Отмар Сафнауэр уверен, что с Феттелем его коллектив может добиться большего.

«Мы хотим начать с того же уровня, на котором закончили прошлый год, – сказал Сафнауэр в интервью Auto Motor und Sport. – У нас была третья по скорости машина, но мы стали лишь четвертыми в чемпионате. Нам не повезло, но при большей стабильности мы можем быть третьими. 

Думаю, мы должны хорошо начать сезон и сразу бороться за подиумы. Если все пойдет по-нашему, как в Бахрейне и Турции, мы должны брать поул-позиции и иметь пару шансов на победы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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