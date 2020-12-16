С 2017 года Force India/Racing Point выступали в розовых цветах австрийской компании BWT, которая занимается технологиями очистки воды. Однако источники Motorsport.com говорят, что с высокой вероятностью команда не станет продлевать сотрудничество с ней.

В 2021 год коллектив вступит под именем Aston Martin, имея в роли своего лидера четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Все это не слишком сочетается с розовой ливреей.

Тут стоит добавить, что изначально BWT cобиралась прийти в Ф1 еще в 2016-м, став партнером Mercedes. Сумма контракта могла составить баснословные 50 млн евро, но именно вопрос раскраски машин не позволил сторонам достичь соглашения. В этот раз BWT также не хочет уступать в принципиальном вопросе.

Aston Martin – солидный бренд, который у многих ассоциируется с именем Джеймса Бонда. Лэнс Стролл еще летом проговорился, что машины обновленной команды будут тёмно-зелеными.

Как сообщают наши источники, с высокой вероятностью новым титульным спонсором команды станет американская IT-компания Cognizant. Её фирменным цветами являются синий и голубой.

Cognizant была основана в 1994 году, сейчас у нее уже 300 тысяч сотрудников по всему миру, преимущественно в Индии.

Примечательно, что недавно Ф1 опубликовала предварительный список участников сезона-2021, где команда Стролла названа Aston Martin BWT F1 Team.

При этом смена титульного спонсора не означает полного отказа от сотрудничества с BWT. Сохраняется вероятность, что логотипы австрийцев сохранятся на машинах из Сильверстоуна, но станут значительно меньше – как и их выплаты команде.