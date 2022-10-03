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Формула 1 Новость

В Aston Martin удивились, что их назвали финансовыми нарушителями

Глава команды Майк Крак заверил, что слухи о превышении командой расходов в 2021 году не имеют ничего общего с реальностью

Адам Купер
Автор:
В Aston Martin удивились, что их назвали финансовыми нарушителями
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Едва ли не главной темой для разговоров в паддоке Гран При Сингапура начиная с пятницы стали планы FIA опубликовать в ближайшие дни отчет о финансовой деятельности команд чемпионата в 2021 году. 

Слухи доносили, что две команды не уложились в установленный регламентом лимит бюджетов. Официально никто ничего не говорил, но инсайдеры сообщали, что у Aston Martin зафиксировано незначительное нарушение (менее 5%), тогда как ситуация Red Bull куда серьезней. 

После этого все тали обсуждать, действительно ли «Быки» нарушили правила, и как с ними теперь поступят. 

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Между тем, в Aston Martin также заявили, что не допускали нарушений. По словам главы команды Майка Крака, его удивило упоминание команды в контексте превышения расходов. 

«Процесс устроен так, что вы подаете в FIA специальную форму, там все анализирует и присылают возникшие вопросы, – рассказал он, отвечая на вопрос Motorsport.com. –  Этот процесс сейчас продолжается. Мы сами не можем сказать, каким будет результат. Дискуссия еще не закончена.

У нас есть вопросы к тому, как они интерпретируют отдельные моменты, у них есть такие же вопросы к нам. 

Мы были очень удивлены, увидев себя в качестве нарушителей. Давайте подождем. Мы считаем, что не допускали никаких значимых нарушений».

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

В июне Williams оштрафовали на 25 тысяч долларов за опоздание с передачей сведений. Крака спросили, не может ли речь идти о подобной технической ошибке со стороны Aston Martin.

Люксембуржец ответил: «Я не знаю ни о чем таком. Думаю, что нет. Повторюсь, нашим финансистам задали ряд вопросов, мы дали ответы. Честно говоря, надо просто набраться терпения. Но мы нисколько не переживаем».  

Он добавил: «Мне очень жаль, что команду упоминают в этой связи. Нам важно концентрироваться на своей работе, но когда в четверг и пятницу начинаются все эти разговоры, люди отвлекаются на них.  

Хорошо хоть, что нарушителями назвали не только нас, потому все внимание оказалось сконцентрировано в другой части паддока. Жаль, что подобное вообще происходит, но такова уж Ф1.

Здесь лучшая оборона – это атака. В конце концов, не забывайте, что у нас работает значительно меньше людей, чем во многих других командах. 

Нам надо следить за собой и заниматься не словесными войнами, а прогрессом команды. Это куда важнее любых официальных заявлений».

После того, как гонщики Aston Martin финишировали  Сингапуре шестым и восьмым, команда разом взлетела на шестую строчку в Кубке конструкторов, опередив Haas и AlphaTauri.

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