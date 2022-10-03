В Aston Martin удивились, что их назвали финансовыми нарушителями
Глава команды Майк Крак заверил, что слухи о превышении командой расходов в 2021 году не имеют ничего общего с реальностью
Едва ли не главной темой для разговоров в паддоке Гран При Сингапура начиная с пятницы стали планы FIA опубликовать в ближайшие дни отчет о финансовой деятельности команд чемпионата в 2021 году.
Слухи доносили, что две команды не уложились в установленный регламентом лимит бюджетов. Официально никто ничего не говорил, но инсайдеры сообщали, что у Aston Martin зафиксировано незначительное нарушение (менее 5%), тогда как ситуация Red Bull куда серьезней.
После этого все тали обсуждать, действительно ли «Быки» нарушили правила, и как с ними теперь поступят.
Между тем, в Aston Martin также заявили, что не допускали нарушений. По словам главы команды Майка Крака, его удивило упоминание команды в контексте превышения расходов.
«Процесс устроен так, что вы подаете в FIA специальную форму, там все анализирует и присылают возникшие вопросы, – рассказал он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Этот процесс сейчас продолжается. Мы сами не можем сказать, каким будет результат. Дискуссия еще не закончена.
У нас есть вопросы к тому, как они интерпретируют отдельные моменты, у них есть такие же вопросы к нам.
Мы были очень удивлены, увидев себя в качестве нарушителей. Давайте подождем. Мы считаем, что не допускали никаких значимых нарушений».
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
В июне Williams оштрафовали на 25 тысяч долларов за опоздание с передачей сведений. Крака спросили, не может ли речь идти о подобной технической ошибке со стороны Aston Martin.
Люксембуржец ответил: «Я не знаю ни о чем таком. Думаю, что нет. Повторюсь, нашим финансистам задали ряд вопросов, мы дали ответы. Честно говоря, надо просто набраться терпения. Но мы нисколько не переживаем».
Он добавил: «Мне очень жаль, что команду упоминают в этой связи. Нам важно концентрироваться на своей работе, но когда в четверг и пятницу начинаются все эти разговоры, люди отвлекаются на них.
Хорошо хоть, что нарушителями назвали не только нас, потому все внимание оказалось сконцентрировано в другой части паддока. Жаль, что подобное вообще происходит, но такова уж Ф1.
Здесь лучшая оборона – это атака. В конце концов, не забывайте, что у нас работает значительно меньше людей, чем во многих других командах.
Нам надо следить за собой и заниматься не словесными войнами, а прогрессом команды. Это куда важнее любых официальных заявлений».
После того, как гонщики Aston Martin финишировали Сингапуре шестым и восьмым, команда разом взлетела на шестую строчку в Кубке конструкторов, опередив Haas и AlphaTauri.
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В Aston Martin удивились, что их назвали финансовыми нарушителями
Глава команды Майк Крак заверил, что слухи о превышении командой расходов в 2021 году не имеют ничего общего с реальностью