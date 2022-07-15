В Aston Martin сместили приоритеты на работу над болидом 2023 года
Команда признала, что разочарована теми обновлениями, которые уже установили на машины
Команда Aston Martin первой показала болид 2022 года и одной из первых серьезно обновила его на этапе в Барселоне. Однако по результатам Aston Martin в этом году выступает в ряду аутсайдеров серии, что не совсем вяжется с ее чемпионскими амбициями.
Учитывая существующие бюджетные ограничения, глава Aston Martin Майк Крак заявил, что готов перенести фокус на работу над болидом следующего года вместо того, чтобы пытаться исправить существующий.
«Новинки сработали и позволили нам прибавить, однако шаг вперед оказался очень маленьким, – заявил Крак. – Главная проблема наших болидов не решена. Наши инженеры понимают, что нужно сделать, чтобы исправить этот недостаток, однако это потребует много времени и денег.
Теперь нам предстоит принять сложное решение: продолжать дорабатывать эту машину или сфокусироваться на работе над следующей. Конечно, нас не устраивает наше положение в этом сезоне, но мы также не готовы жертвовать следующим ради безрезультатных попыток исправить этот.
Так что в любом случае мы будем делать только то, что не отразится на нашей работе над болидом 2023 года. И будем продолжать думать над тем, что можно предпринять здесь и сейчас».
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