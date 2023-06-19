В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

Фернандо Алонсо проиграл старт в Монреале Льюису Хэмилтону, но смог провести обгон на 22-м круге и создать небольшой отрыв – после вторых пит-стопов он составлял примерно пять секунд, что гарантировало пилоту Aston спокойное движение к финишу.

Однако с мостика гонщика попросили раньше убирать ногу с газа перед поворотами и какое-то время катиться накатом. Хэмилтон начал настигать соперника – за 15 кругов до финиша двух чемпионов разделяли всего полторы секунды.

В итоге Алонсо – по собственному признанию, проезжая круг за кругом в квалификационном темпе – удержался впереди и даже смог немного оторваться, а после гонки глава его команды Майк Крак поделился интересными подробностями.

«Мы полагали, что у него проблемы с топливной системой, – рассказал он. – Но полной уверенности не было, потому в качестве меры предосторожности решено было сберечь немного горючего. Потому мы и попросили его использовать накат».

Крак не стал раскрывать детали, однако по просьбе Motorsport.com уточнил: «Когда мы проверили машину после финиша, все было в порядке».

Он добавил: «Сколько времени терял Фернандо, судить сложно. Но, полагаю, одну или две десятые точно.

Мы перестраховались. Но когда есть вероятность не добраться до финиша [из-за опустевшего бака], никто не захочет рисковать».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Патрик Вине / Motorsport Images

В конце дистанции Mercedes сообщила Хэмилтону по радио, что у Алонсо возникли проблемы с задними тормозами. По словам Крака, эта информация не соответствовала действительности.

«Честно говоря, меня удивили эти слова, – признался глава Aston. – Когда Льюису сказали про тормоза, мы переглянулись, и кто-то сказал: "Кажется, они знают о нашей машине больше нас самих".

Нам, пожалуй, стоит поговорить с ребятами из Mercedes. В действительности тормоза были в порядке».

После Гран При Канады Aston Martin сократила отставание от Mercedes в Кубке конструкторов до 13 очков.