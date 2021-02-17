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В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля

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В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля
Автор:
, Журналист, Германия

Глава британской команды Отмар Сафнауэр рассказал, чем уже успел проявить себя четырехкратный чемпион мира

После шести лет выступлений за Ferrari Себастьян Феттель готовится к дебюту в составе Aston Martin. Сейчас немец активно участвует в работе своей новой команды, которая пока проходит по большей части вдали от посторонних глаз. 

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В интервью Auto Motor und Sport глава коллектива из Сильверстоуна Отмар Сафнауэр рассказал о том, что немец за короткий срок продемонстрировал свои лидерские качества. 

«Он уже направляет нас, – отметил Сафнауэр. – И явно нацелен узнавать новое. 

Он постоянно спрашивает: "Почему вы делаете это так? Почему не иначе?". За два первых дня он задал огромное количество вопросов. Но Себ не только спрашивает, но и делится своим опытом. Это именно то, что нам нужно». 

По словам руководителя AMR, Феттель должен «принести тот опыт и те методы работы, которыми он пользовался в чемпионских сезонах».

Отмар добавил: «Мы хотим дойти до каждой мелочи, чтобы добиться улучшения. Только тогда в марте [на первом Гран При] у нас будет право сказать, что зимой мы сделали все, что было возможно».  

Логотип Aston Martin Cognizant F1 Team

Логотип Aston Martin Cognizant F1 Team

Фото: Aston Martin Racing

Говоря о Феттеле, Сафнауэр отметил: «Себ уже проинструктировал наших инженеров, какие данные ему необходимы, чтобы помочь в работе с машиной. Он уже подсказал нам, как улучшить эргономику в кокпите. Это касается расположения переключателей и их использования, чтобы гонщику было проще.

Также Себ поработал на нашем симуляторе и сравнил его с теми, которые использовал прежде. Какие плюсы есть у нашего? Как сделать его лучше? Со всем этим нам надо поработать.

Понятно, что это только начало. Ведь пока Себастьян провел с нами только два полноценных дня. Но даже за это короткое время он принес много пользы, даже не проехав ни метра на машине. Мы можем получить от него еще больше и стать еще сильнее». 

Отмар Сафнауэр, руководитель Racing Point, и Себастьян Феттель, Ferrari, в паддоке

Отмар Сафнауэр, руководитель Racing Point, и Себастьян Феттель, Ferrari, в паддоке

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Сафнауэр отметил, что для Aston Martin будет полезен опыт Феттеля, которые тот получил еще до начала выступлений за топ-команды. 

«Не надо забывать, что несколько лет Себастьян провел в Toro Rosso, – объяснил он. – А ведь это команда практически такой же величины, что и наша. С тем периодом у него связаны отличные воспоминания. И нас это очень устраивает. 

Во главе угла для нас стоят результаты. Мы нацелены сделать машину как можно быстрее. Это же касается и других аспектов – скажем, работы механиков на пит-стопах. Мы хотим получать от гонок максимум, включая победы. И для этого Себастьян подходит наилучшим образом. 

Наше отношение к выступлениям совпадает на 100 процентов. Именно поэтому у нас так хорошо получается работать сообща для достижения наилучшего результата».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Рубен Циммерман

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