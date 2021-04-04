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Формула 1 / Новость

В Aston Martin призвали не судить Феттеля

Автор:
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Сафнауэр продолжает защищать новичка команды

В Aston Martin призвали не судить Феттеля

После перехода Себастьяна Феттеля в Aston Martin в новой команде обещали помочь немцу вернуть былую форму. Однако, в первой квалификации четырехкратный чемпион стал только 18-м, а гонку завершил на 15-й позиции. 

Тем не менее, босс Aston Martin Отмар Сафнауэр призвал не судить Феттеля после одного Гран При.

«Пока еще очень рано судить, – цитирует Сафнауэра пресс-служба Ф1. – Еще самое начало сезона. Вы знаете, что он мало кругов проехал на тестах. У нас было всего три дня, Себу пришлось делить их с Лэнсом, да еще и все проблемы свалились на него.

Машина, которая у Феттеля сейчас, полностью отличается от той, что была прежде. По характеристикам шасси, работе силового блока и прочему. В квалификации он только начал понимать машину и подбирать под себя настройки, когда попал под желтые флаги. Так что я по-прежнему уверен, что мы приведем Себа в чувство».

Сафнауэр также отметил, что на фоне своего напарника Лэнса Стролла Феттель смотрелся неплохо:

«Себастьяну пришлось стартовать последним, но он какое-то время ехал в топ-10. Его времена на круге не сильно отличались от результатов Лэнса, который давно за нас выступает, хорошо знает машину и финишировал на достойной позиции».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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