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Формула 1 Новости

В Aston Martin признали ливрею неудачной и задумались о ее замене

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Чарльз Брэдли
, главный редактор (Global)

По словам Отмара Сафнауэра, телетрансляции не лучшим образом передают британский гоночный зеленый

В Aston Martin признали ливрею неудачной и задумались о ее замене

В нынешнем сезоне, сменим имя с Racing Point, команда из Сильверстоуна одновременно перекрасила машины из розового цвета в темно-зеленый. И хотя в реальности от смотрится очень здорово – особенно в солнечную погоду, – телевизионная картинка получается далеко не столь сочной.

На многих ракурсах, как наверняка отметили все болельщики, Aston Martin практически невозможно отличить от Mercedes.

Глава команды Отмар Сафнауэр признал существование проблемы. «Думаю, это замечательный цвет, – сказал он. – Если смотреть на машину своими глазами в солнечный день. 

Но мне кажется, что нам важно сделать его более выразительным для телевидения, при этом не теряя зеленого визуального эффекта. 

Не знаю, станем ли мы что-то менять, но подумать над этим стоит. Важно, чтобы на телеэкране нашу машину легко было отличить от тех, что темнее». 

Он добавил, что у ливреи есть еще и фактор веса.

«Мы как раз приступили к этому вопросу, – объяснил Сафнауэр по ходу медиа сессии в преддверии Гран При США, отвечая на вопрос Motorsport.com. – У нас прошла встреча топ-менеджмента, где мы затронули вопрос ливреи будущего сезона. Он включает собственно цвет, а также способ его нанесения.

Вес является существенным фактором. Нам нужно, чтобы ливрея была как можно легче. Сейчас поиск продолжается». 

В последней версии регламента Ф1 минимальный стартовый вес машин увеличен с нынешних 768 до 792 кг. Но диски и элементы тормозной системы тоже стали тяжелее, и в командах опасаются, что уложиться в норматив им будет несложно. 

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