В Aston Martin признали, что ошиблись с направлением развития машины

В весенних Гран При скорость Фернандо Алонсо давала полное основание называть AMR второй силой чемпионата – испанец почти не покидал подиум и уверенно занимал третье место в общем зачете.

Однако затем картина стала меняться. Mercedes и Ferrari, а следом и McLaren смогли за счет обновлений прибавить в скорости – и сейчас Aston Martin откатилась на пятую строчку Кубка конструкторов.

Как рассказали в команде, такой результат стал следствием ошибки, которую допустили при выборе направления для доработок шасси AMR23. В результате зеленая машина лишь теряла в эффективности, пока соперники продвигались вперед.

«Мы уже поняли, где именно пошли по неверному пути, нарушив баланс, – объяснил технический директор Дэн Феллоуз на Гран При США. – Сейчас нам известно, что именно приводит к потере скорости. Теперь важно гарантировать, что эта ошибка не повторится: нынешний сезон преподнес нам урок».

В Остине задачу команды усложнили проблемы с тормозами в единственной тренировке. Однако седьмое место Лэнса Стролла в гонке стало добрым знаком, а в Мехико команда привезет очередные обновления, призванные изменить ситуацию к лучшему.

Заместитель технического директора Эрик Бланден рассказал: «Мы готовили обновления, исходя из данных симулятора и аэродинамических исследований. Но избранное направление оказалось неверным. Думаю, теперь мы скорректируем его за счет нового пакета».

По словам главного гоночного инженера Том Маккаллоу, сейчас важнее всего сделать так, чтобы AMR23 работала одновременно и в быстрых, и в медленных поворотах.

«К сожалению, для техники нынешнего поколения эта задача является очень сложной, так как решается за счет дородного просвета в задней части шасси, – объяснил Маккаллоу. – Тут еще добавляется раскачка и другие лимитирующие факторы. Даже сейчас, спустя два года после введения новых правил, все команды испытывают с этим трудности.

Наша машина никогда не была особенно быстра в быстрых и медленных поворотах [одновременно]. У нас со старта чемпионата неплохо выходит добиться или того, или другого. Потому мы пытаемся расширить диапазон возможностей, чтобы машина ехала быстро как с малым клиренсом, так и с большим».

За четыре этапа до конца сезона Алонсо удерживает четвертую строчку личного зачета, но опережает своего соотечественника Карлоса Сайнса всего на пять очков.

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23