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Формула 1 / Гран При Катара Новости

В Aston Martin приготовились провести 2022 год без побед

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, Редактор

Команда рассчитывает начать выигрывать гонки только в 2023 году, когда будет готова новая фабрика

В Aston Martin приготовились провести 2022 год без побед

В начале 2020 года, когда Лоуренс Стролл приобрел компанию Aston Martin и назвал этим именем свою команду Racing Point, говорилось, что сделано это с конечной целью победы в чемпионате Формулы 1. Однако с тех пор команда не добилась ощутимого прогресса, так что у ее руководителя Отмара Сафнауэра в Катаре спросили: ну когда же?

Сафнауэр на это напомнил, что у Aston Martin есть пять лет на завоеваение титула и объяснил, почему в 2022 году побед не будет.

«Нам нужно достроить всю инфраструктуру, – сказал Сафнауэр. – Наша новая фабрика будет готова через полтора года. Также мы строим совершенно новую аэродинамическую трубу, которая заработает через два года. А пока стараемся нанимать больше новых талантливых сотрудников. Когда все это заработает, мы сможем построить болид, способный побеждать.

Не думаю, что это произойдет в следующем году, но в 2023 году победы в гонках уже возможны. Это будет середина нашего пятилетнего пути, к концу которого мы должны будем прийти от побед в гонках к победе в чемпионате».

Также Сафнауэр предсказал, что в новом сезоне борьба в чемпионате будет существенно плотнее.

«Сейчас машины едут примерно тем быстрее, чем больше денег на них потратила команда, – считает глава Aston Martin. – Но в следующем сезоне нас ждут новые правила и ограничение бюджетов. Время для испытаний, в том числе в аэродинамической трубе, будет сокращено. Так что я ожидаю, что разрывы в скорости между машинами всех команд существенно сократятся».

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