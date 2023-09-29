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В Aston Martin придумали, как командам Ф1 сократить расходы с 2026 года

Переход на стандартные коробки передач стал бы для участников чемпионата прекрасной возможностью сэкономить – если, конечно, получится его согласовать

Адам Купер
Автор:
Эстебан Окон, Alpine A523, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Еще со времен Force India команда, выступающая ныне в зеленых цветах, традиционно использовала клиентские коробки передач по договору с McLaren или Mercedes. Однако после смены регламента в сезоне-2026 британцы начнут сотрудничество с Honda – в этой связи они сейчас формируют новый департамент, чтобы строить коробки своими силами. 

Это позволило коллективу гораздо глубже погрузиться в этот вопрос, в том числе оценить стоимость подобной программы. Это навело AMR на мысль, что коробки было бы неплохо унифицировать – что помогло бы участникам чемпионата серьезно сократить свои траты. 

FIA уже выносила этот вопрос на обсуждение в 2019-м, но тогда команды отвергли такую идею. 

«Мы продвигаем идею стандартных коробок, так как в условиях лимита бюджетов это принесет значительную экономию, – объяснил главный инженер Лука Фурбатто в интервью пресс-службе команды. – Однако мы уже столкнулись с серьезным противодействием.

Надо признать, что добиться перемен в ближайшее время здесь нереально. Возможно, с помощью FIA получится что-то сделать в среднесрочной перспективе. Например, начать с того, что сделать отдельные параметры более регулируемыми, а детали – легче и проще.

Боюсь, что через несколько лет мы поймем, что упустили прекрасную возможность сократить расходы в области трансмиссии. 

Болельщики этого все равно не заметят, а технологии [разных команд], которые используются сейчас, очень близки между собой и практически не влияют на скорость. 

Те деньги, что можно на этом сэкономить, логично направить на развитие аэродинамики – это реальный способ сократить разрывы в пелотоне и сделать гонки интереснее». 

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Как объяснил Фурбатто, Aston Martin уже начала собственные разработки в области трансмиссии. 

«В последний раз мы сами делали коробки еще в 2008-м, – сказал он. – С тех пор технологии несколько ушли вперед!

Мы набираем людей и приобретаем соответствующие компетенции. К нам уже перешли несколько очень толковых конструкторов. 

Кажется, что до 2026 года еще долго, но для разработчиков он уже совсем рядом».

Для команды из Сильверстоуна задача осложняется тем, что соответствующая инфраструктура сейчас только вводится в строй. 

«Когда я пришел в команду, новой базы еще не было, – сказал главный инженер. – Так что мне удалось внести свой вклад в создание нашего будущего. Речь о всевозможных испытательных и исследовательских стендах. 

Мы внимательно подошли к этому вопросу. Сейчас первая стадия строительства уже позади, там уже очень здорово работать, но процесс продолжается. 

Я рассчитываю, что все получится запустить на полную мощность в начале 2025 года. Это касается и стендов для коробок передач, а новая аэродинамическая труба и вовсе вступит в строй во второй половине будущего сезона. И это станет для нас поворотным моментом».

Aston Martin стала главным сюрпризом на старте чемпионата-2023. Летом соперники настигли «зеленую» команду и отодвинули ее на четвертую строчку в Кубке конструкторов. 

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