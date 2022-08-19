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Формула 1 Новости

В Aston Martin предупредили о нехватке средств на новые крылья

Команда представила новое заднее крыло, но не сможет выпустить достаточное число деталей в такой модификации

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В Aston Martin предупредили о нехватке средств на новые крылья
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Команда Формулы 1 Aston Martin стала одной из первых, кто нашел неожиданное прочтение правил, представив необычное заднее крыло. И такая конструкция показала себя с самой лучшей стороны.

Проблема, однако, в том, что из-за бюджетных ограничений у команды может не хватить денег на то, чтобы сделать новые запасные крылья на случай аварии. Благо, крыльев старого образца было сделано достаточно, и в крайнем случае вернут их.

«Новое заднее крыло увеличивает прижим, но не за счет повышения лобового сопротивления, то есть оно подходит и для скоростных трасс тоже, – с гордостью отметил главный гоночный инженер команды Том Маккалоу. – Это отличная новость, так как мы можем использовать такие крылья и на быстрых трассах.

Теперь вопрос только в том, чтобы нам хватило ограниченного правилами бюджета. Сейчас мы уже разрабатываем болид 2023 года. В этом процессе мы испытываем детали, проводим краш-тесты, многое переделываем, и это дорогостоящий процесс.

Так что у нас хватит крыльев до конца сезона, но за счет старых деталей. Что до новых, мы потратили уже много средств на обновления, и я не уверен, что сможем изготовить еще, если будут аварии».

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