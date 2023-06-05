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Формула 1 / Гран При Испании Новость

В Aston Martin предпочли не драматизировать итоги Гран При Испании

После регулярных подиумов в весенних этапов результаты Барселоны оказались для пилотов на зеленых машинах далеко не столь впечатляющими

Джонатан Нобл
Автор:
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, на пит-лейне

Фернандо Алонсо был близок к победе на трассе в Монако – и остался вторым лишь из-за тактического просчета. Однако неделей позже на домашней «Каталунье» двукратный чемпион стартовал только девятым и финишировал седьмым – следом за своим напарником Лэнсом Строллом. 

Глава Aston Martin Майк Крак признал, что у команды нет ответа, куда пропал темп, но отметил, что даже в случае более успешной субботы результат гонки едва ли оказался бы иным.   

«В этот раз мы испытали разочарование от собственной скорости, – сказал он. – И прежде всего это касается первого отрезка на шинах Soft. Мы просто не могли угнаться за принципиальными соперниками. И теперь надо понять, почему так вышло, что с самого начала мы заметно отстали. 

Некоторым конкурентам удавалось опережать наших гонщиков практически без затруднений. Все это требует внимательного анализа». 

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Майк Крак, руководитель Aston Martin F1 Team

Photo by: Марк Саттон / Motorsport Images

Он продолжил: «Думаю, даже если бы мы стартовали вторыми (Алонсо в субботу говорил о такой возможностиприм.ред.), уже на первых 15 кругах нам бы не удалось сдержать Mercedes. Мы проигрывали им по пять-шесть, а то и по семь десятых на круге.  

В конце на резине Hard дела пошли лучше, но исправить ситуацию было уже невозможно. С другой стороны, оба наших пилота финишировали в десятке, мы заработали 14 очков. Так что ничего драматичного тут нет».

Уступив соперникам из Mercedes в Барселоне, команда Лоренса Стролла опустилась со второй строчки Кубка конструкторов на третью.

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