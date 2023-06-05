В Aston Martin предпочли не драматизировать итоги Гран При Испании
После регулярных подиумов в весенних этапов результаты Барселоны оказались для пилотов на зеленых машинах далеко не столь впечатляющими
Фернандо Алонсо был близок к победе на трассе в Монако – и остался вторым лишь из-за тактического просчета. Однако неделей позже на домашней «Каталунье» двукратный чемпион стартовал только девятым и финишировал седьмым – следом за своим напарником Лэнсом Строллом.
Глава Aston Martin Майк Крак признал, что у команды нет ответа, куда пропал темп, но отметил, что даже в случае более успешной субботы результат гонки едва ли оказался бы иным.
«В этот раз мы испытали разочарование от собственной скорости, – сказал он. – И прежде всего это касается первого отрезка на шинах Soft. Мы просто не могли угнаться за принципиальными соперниками. И теперь надо понять, почему так вышло, что с самого начала мы заметно отстали.
Некоторым конкурентам удавалось опережать наших гонщиков практически без затруднений. Все это требует внимательного анализа».
Майк Крак, руководитель Aston Martin F1 Team
Photo by: Марк Саттон / Motorsport Images
Он продолжил: «Думаю, даже если бы мы стартовали вторыми (Алонсо в субботу говорил о такой возможности – прим.ред.), уже на первых 15 кругах нам бы не удалось сдержать Mercedes. Мы проигрывали им по пять-шесть, а то и по семь десятых на круге.
В конце на резине Hard дела пошли лучше, но исправить ситуацию было уже невозможно. С другой стороны, оба наших пилота финишировали в десятке, мы заработали 14 очков. Так что ничего драматичного тут нет».
Уступив соперникам из Mercedes в Барселоне, команда Лоренса Стролла опустилась со второй строчки Кубка конструкторов на третью.
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