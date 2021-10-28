В Aston Martin позаимствуют довоенный опыт Mercedes

Болиды Mercedes до сих пор называют «Серебряными стрелами» благодаря находке немецких инженеров, сделанной еще до Второй мировой войны. Тогда перед одной из гонок они счистили со своих болидов краску, которая весила немало килограммов, и добились преимущества.

С тех пор серебристый стал традиционным цветом довоенных немецких гоночных машин (не только Mercedes). За Италией закрепился красный цвет, за Францией – синий, а за Британией – зеленый.

Именно в зеленый в этом году окрашены болиды Aston Martin. Такими они останутся и в следующем году, однако ливрею пересмотрят именно с целью снижения общего веса краски.

«Из-за новых правил и перехода на 18-дюймовые колесные диски автомобили станут тяжелее, – цитирует издание RaceFans.com руководителя команды Aston Martin Отмара Сафнауэра. – Поэтому мы ищем разные пути снижения веса, и раскраска кузова является одним из тех направлений, где можно сэкономить немало.

Однако общий характер ливреи должен остаться тем же. Компания Aston Martin Lagonda хорошо постаралась и помогла нам с раскраской болидов».

Сафнауэр также признал, что сейчас болиды Aston Martin издалека слишком похожи на Mercedes.

«На солнце болиды смотрятся потрясающе. Но помимо веса обнаружилась и еще одна проблема. Мы бы хотели сделать наши машины более узнаваемые по время телетрансляций. Но без отрыва от традиций», – сказал руководитель команды.