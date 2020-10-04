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Формула 1 / Новость

В Aston Martin поняли, как вернуть Феттеля в форму

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В Aston Martin поняли, как вернуть Феттеля в форму
Автор:
, редактор

Энди Грин рассказал, как надо обращаться с гонщиками

Себастьян Феттель второй сезон подряд проигрывает в чемпионате своему напарнику по Ferrari Шарлю Леклеру. Причем если в прошлом году партнера вели равную борьбу, то теперь немец сильно отстает от монегаска.

Со следующего сезона Феттель перейдет в Aston Martin. В команде уверены, что смогут вернуть четырехкратному чемпиону мира былую форму.

«Сейчас он в плохом положении, потерял свой ход, – сказал технический директор Энди Грин в интервью Auto Motor und Sport. – Мы хотим, чтобы он его вернул. Думаю, мы лучшая команда в плане достижения максимальных результатов со стороны пилотов. Мы можем ему по-настоящему помочь».

Грин отметил, что в подходе к гонщикам Aston Martin сильно отличается от Ferrari: «Наша команда всегда концентрируется на пилоте. Мы тратим много времени на то, чтобы понять, как с каждым работать. Это делает наши отношения очень близкими. А им помогает чувствовать себя хорошо. 

Им не приходится переживать о том, что нечто происходит за их спинами. Мы не вмешиваем их ни в какую политику. Это позволяет им сосредоточиться на том, чтобы как можно быстрее пилотировать машину. Думаю, мы можем вернуть былого Себастьяна».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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