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Команда Aston Martin после очень слабого старта сезона привезла в Барселону сильно переделанную машину, в которой сразу были видны характерные особенности Red Bull RB18. FIA объявила, что в данном случае копирование не нарушает никаких норм регламента, однако в стане самих «Быков» ситуацию объяснили иначе.

Гоночный консультант Хельмут Марко без обиняков заявил, что Aston Martin не просто переманила из Милтон-Кинса главного специалиста по аэродинамике Дэне Феллоуза – вместе с ним и еще несколькими сотрудниками Red Bull лишилась части данных, которые были интеллектуальной собственностью.

В субботу на пресс-конференции представителей команд эту историю попросили прокомментировать технического директора Aston Martin Энди Грина.

«Вообще не понимаю, откуда взялись эти обвинения Red Bull, – объяснил тот. – Все, что я могу сказать – мы ни на одном этапе работы над машиной не получали никаких данных от любой команды и от кого угодно вообще.

FIA провела детальное расследование, проверила всю информацию, которая использовалась при создании машины. Они заключили, что это была полностью независимая разработка.

Если же говорить о тех сотрудниках, что перешли в нашу команду, то концепция автомобиля была заложена в середине прошлого лета, у нас было два варианта, причем второй [который дебютировал в Барселоне] сильно отличался от показанного на презентации.

Большая его часть была готова еще даже до того, как Red Bull вообще показала свою машину. Потому обвинения, как я считаю, очень далеки от истины».

Грин добавил, что действия соперников из Милтон-Кинса произвели на него не лучшее впечатление – особенно после официального заявления федерации об отсутствии нарушений.

«Я разочарован, ведь FIA все объяснила по поводу машины, – сказал конструктор. – Они приехали к нам, все проверили и пришли к выводу, что это легальная независимая конструкция.

Они единственные, кому мы показывали данные. Они единственные, кто имеет доступ к работе всех команд. И они единственные, кто может делать выводы. Более того, по правилам они обязаны делать их. И как по мне, на этом в данной истории можно ставить точку».

Он добавил: «Если посмотреть, как продвигалась разработка нашей машины, то вы увидите – главные решения принимались в конце прошлого года, когда никто еще не видел никаких машин.

Мы изначально занимались двумя проектами. Для нас стало сюрпризом, что Red Bull тоже выбрала один из этих путей. Но это лишь уверило нас в мысли, что тот путь, который мы выбрали в итоге [для первых Гран При], оказался ошибочным».