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Формула 1 / Гран При Турции Новости

В Aston Martin объяснили странный пит-стоп Феттеля

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В команде рассчитывали в случае успеха попасть на подиум

В Aston Martin объяснили странный пит-стоп Феттеля

В ходе Гран При Турции Себастьян Феттель стал единственным гонщиком, кто попробовал выехать на подсыхающую трассе не на промежуточной резине, а на шинах Medium. Однако одного круга ему хватило, чтобы осознать ошибку и вернуться в боксы. Показательно, что уже на заезде на пит-лейн Феттеля занесло и почти развернуло: слики не держали болид даже на небольшой скорости.

У наблюдателей тут же возникла теория, что Феттеля зазвали для смены резины на Medium, чтобы проверить работу таких шин и принять верное решение для Лэнса Стролла. Однако глава команды Aston Martin Отмар Сафнауэр утверждает, что это была инициатива самого гонщика.

«Он хотел проверить, а мы ему не запретили, – сказал Сафнауэр. – Себастьян обратился к нам по радио и вскоре заехал за сликами. Все произошло довольно быстро, у нас не было времени на споры.

В наших правилах на такой подсыхающей трассе оставлять выбор за пилотом. В других условиях выбор момента для пит-стопа остается за командой. Именно на подсыхающей трассе гонщик лучше чувствует машину, и выбор за ним. Но здесь трасса подсыхает не совсем так, как в других местах, так что очень сложно что-то предсказать.

К сожалению, это не был просто дополнительный пит-стоп. На смену резины с заездом в боксы уходит где-то 23 секунды. Но из-за того, что слики не заработали, Феттель потерял еще 30 секунд на трассе.

Не хочу гадать, что было бы, если бы мы не попробовали. Если бы шины сработали, он финишировал бы четвертым или на подиуме. Так что в риске был смысл, тут не о чем жалеть».

Дополнительная информация: Адам Купер

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