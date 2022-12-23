Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Слухи: Ferrari покажет новую машину Ф1 в необычном месте Следующая / AlphaTauri проведет презентацию в Нью-Йорке
Формула 1 Новость

В Aston Martin не будут копировать чужие наработки. И вот почему

В команде объяснили, что будут искать собственный путь к успехам и не станут повторять принцип работы нынешних лидеров Ф1

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
В Aston Martin не будут копировать чужие наработки. И вот почему
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С тех пор, как Racing Point сменила имя на Aston Martin и перекрасила машины в благородный зеленый, ее владелец Лэнс Стролл сделал в этот проект серьезные инвестиции. Прежде всего, канадец вложил 200 миллионов фунтов в строительство новой базы, которая откроется в следующем мае, и переманил у соперников немало сотрудников. 

Правда, все эти шаги пока не особенно сказались на результатах: машина, построенная по новым правилам к сезону-2022, оказалась неудачной, и ее решено было радикально переделывать. К осени результаты выросли, но по итогам сезона AMR осталась только седьмой в Кубке конструкторов, уступив даже Alfa Romeo. 

Читайте также:

Технический штаб Aston сейчас возглавляет Дэн Феллоуз, который пришел в команду в прошлом апреле, а до того 15 лет отработал в Red Bull. По его словам, в Сильверстоуне не стремятся пользоваться чужими наработками. Работу планируют выстраивать по собственным принципам. 

«Для нас очень важно добиться того, чтобы мы не повторяли действия наших соперников, – рассказал Феллоуз. – Мы уверены, что если делать это, то никогда не сможешь обогнать Red Bull, Mercedes и Ferrari. Так что мы должны выбрать собственный путь». 

Он добавил, что этот процесс потребует времени, но события последних месяцев «отлично иллюстрируют набранный ход».

«Новая база ускорит движение вперед и поможет нам быстрее приблизиться к победам, – объяснил конструктор. – Она очень поможет. Но еще у нас есть страсть и мотивация – и вера, что в итоге мы добьемся своего».

При этом отказ от копирования принципов не помешает команде и дальше использовать технические решения Mercedes – в рамках дозволенного правилами. В 2020 году машину Racing Point с первых же зимних тестов называли «розовой Mercedes», а позже суд признал незаконные заимствования.

«Мы движемся в будущее и действуем так, как будет лучше для нашего проекта, – объяснил Феллоуз. – Мы прекрасно понимаем, что если делаем что-то сами, то должны исполнять все как минимум на их [Mercedes] уровне, если не лучше.  

Мы изначально отталкивались от этого – еще до того, как начать принимать решения».

Он отметил, что сейчас команде важно слушать своих сотрудников, включая и самого опытного пилота современной Ф1 Фернандо Алонсо, который сменил в Сильверстоуне Себастьяна Феттеля. 

«Мы абсолютно открыты в отношении выбора направления для дальнейшего движения, – отметил технические директор. – Я пришел из Red Bull, у нас есть люди из Mercedes, из других команд.

У Фернандо тоже огромный опыт. Мы не станем заносчиво говорить, что сами все знаем и справимся с задачей. Напротив, если он поделится с нами полезными знаниями, мы с удовольствием выслушаем его».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Слухи: Ferrari покажет новую машину Ф1 в необычном месте
Предыдущая новость

Слухи: Ferrari покажет новую машину Ф1 в необычном месте
Следующая новость

AlphaTauri проведет презентацию в Нью-Йорке

AlphaTauri проведет презентацию в Нью-Йорке
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Вольф: Политические склоки? В 2022-м их было не больше обычного
Формула 1

Вольф: Политические склоки? В 2022-м их было не больше обычного

Смогла бы Mercedes исправить W13 без лимита бюджетов? Вольф ответил
Формула 1

Смогла бы Mercedes исправить W13 без лимита бюджетов? Вольф ответил

Мнение: почему Вассер станет для Ferrari хорошим боссом
Формула 1

Мнение: почему Вассер станет для Ferrari хорошим боссом

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
В Aston Martin нацелились завершить сезон-2023 на четвертом месте
Формула 1

В Aston Martin нацелились завершить сезон-2023 на четвертом месте

Aston Martin первой в Ф1 назвала дату презентации машины 2023 года
Формула 1

Aston Martin первой в Ф1 назвала дату презентации машины 2023 года

Босс Aston Martin назвал главное отличие Алонсо от Феттеля Ноябрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

Босс Aston Martin назвал главное отличие Алонсо от Феттеля

Самое важное:

Хорнер поделился деталями программы Риккардо на 2023 год
Формула 1 Формула 1

Хорнер поделился деталями программы Риккардо на 2023 год

Глава Red Bull Racing рассказал, чем именно австралийский пилот будет заниматься в предстоящем сезоне Ф1, когда не сможет выступать в гонках

Зак Браун не поверил, что соперники уведут Норриса у McLaren
Формула 1 Формула 1

Зак Браун не поверил, что соперники уведут Норриса у McLaren

По мнению босса команды, пилот просто не захочет уходить, зная скорость оранжевой машины

Умер экс-пилот Ф1, разозливший FIA и семью Шумахера
Формула 1 Формула 1

Умер экс-пилот Ф1, разозливший FIA и семью Шумахера

Француз Филип Стрейф ушел из жизни накануне Рождества

AlphaTauri проведет презентацию в Нью-Йорке
Формула 1 Формула 1

AlphaTauri проведет презентацию в Нью-Йорке

Команда выбрала очень необычное место для церемонии – однако покажет в Америке лишь ливрею

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.