В Aston Martin не будут копировать чужие наработки. И вот почему
В команде объяснили, что будут искать собственный путь к успехам и не станут повторять принцип работы нынешних лидеров Ф1
С тех пор, как Racing Point сменила имя на Aston Martin и перекрасила машины в благородный зеленый, ее владелец Лэнс Стролл сделал в этот проект серьезные инвестиции. Прежде всего, канадец вложил 200 миллионов фунтов в строительство новой базы, которая откроется в следующем мае, и переманил у соперников немало сотрудников.
Правда, все эти шаги пока не особенно сказались на результатах: машина, построенная по новым правилам к сезону-2022, оказалась неудачной, и ее решено было радикально переделывать. К осени результаты выросли, но по итогам сезона AMR осталась только седьмой в Кубке конструкторов, уступив даже Alfa Romeo.
Технический штаб Aston сейчас возглавляет Дэн Феллоуз, который пришел в команду в прошлом апреле, а до того 15 лет отработал в Red Bull. По его словам, в Сильверстоуне не стремятся пользоваться чужими наработками. Работу планируют выстраивать по собственным принципам.
«Для нас очень важно добиться того, чтобы мы не повторяли действия наших соперников, – рассказал Феллоуз. – Мы уверены, что если делать это, то никогда не сможешь обогнать Red Bull, Mercedes и Ferrari. Так что мы должны выбрать собственный путь».
Он добавил, что этот процесс потребует времени, но события последних месяцев «отлично иллюстрируют набранный ход».
«Новая база ускорит движение вперед и поможет нам быстрее приблизиться к победам, – объяснил конструктор. – Она очень поможет. Но еще у нас есть страсть и мотивация – и вера, что в итоге мы добьемся своего».
При этом отказ от копирования принципов не помешает команде и дальше использовать технические решения Mercedes – в рамках дозволенного правилами. В 2020 году машину Racing Point с первых же зимних тестов называли «розовой Mercedes», а позже суд признал незаконные заимствования.
«Мы движемся в будущее и действуем так, как будет лучше для нашего проекта, – объяснил Феллоуз. – Мы прекрасно понимаем, что если делаем что-то сами, то должны исполнять все как минимум на их [Mercedes] уровне, если не лучше.
Мы изначально отталкивались от этого – еще до того, как начать принимать решения».
Он отметил, что сейчас команде важно слушать своих сотрудников, включая и самого опытного пилота современной Ф1 Фернандо Алонсо, который сменил в Сильверстоуне Себастьяна Феттеля.
«Мы абсолютно открыты в отношении выбора направления для дальнейшего движения, – отметил технические директор. – Я пришел из Red Bull, у нас есть люди из Mercedes, из других команд.
У Фернандо тоже огромный опыт. Мы не станем заносчиво говорить, что сами все знаем и справимся с задачей. Напротив, если он поделится с нами полезными знаниями, мы с удовольствием выслушаем его».
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