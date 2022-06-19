В Aston Martin назвали причину провала в квалификации

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Себастьян Феттель показал третью скорость в субботней тренировке на мокрой трассе, однако по ходу квалификации, которая проходила в похожих условиях, немец не сумел выйти даже из первого сегмента.

«Все совсем не так, как утром, сцепления просто нет», – сказал расстроенный немец по радио.

Выбравшись из машины и выйдя к репортерам, гонщик сказал: «Я уже успокоился. Какой смысл теперь беситься? В один из редких дождевых дней, когда машина ведет себя так, как тебе нравится, пилот реально может проявить себя.

Я не знаю, что пошло не так, но мы упустили свой шанс. Сейчас важно понять, почему это произошло: виновата ли какая-то поломка или мы просто что-то сделали не так».

Он добавил: «Я огорчен, так как в таких условиях мы имели возможность показать по-настоящему хороший результат – даже лучше, чем на сухой трассе. По ощущениям от машины я не удивлен, что мы оказались настолько медленными. Но все равно это очень обидно».

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Другой гонщик Aston Martin Лэнс Стролл по скорости стал 18-м. Чуть позже глава команды Майк Крак признал, что перед выездом на трассу обоим установили шины с неверно установленным давлением – оно было выше оптимального.

«Мы еще разберемся в деталях, но сцепления не было, – объяснил он. – Это затронуло обоих пилотов во время первого выезда. Они вернулись на пит-лейн, мы скорректировали давление во втором комплекте и вновь выпустили их. Но история повторилась. Предварительно, все дело было в давлении.

Мы много ездили в утренней тренировке, там шины медленно набирали давление. Требовалось много кругов, чтобы оно стало оптимальным.

Потому в похожих условиях мы решили изначально сделать его несколько больше. Но дело в том, что по трассе одновременно ездили все 20 машин, потому она сохла гораздо быстрее. В итоге условия оказались гораздо более быстрыми, чем мы предполагали».

Из-за штрафа Шарля Леклера Феттель будет стартовать в гонке с 16-й позиции. Говоря об ожиданиях от гонки, пилот отметил: «Я уверен, что мы сможем пробиться и, возможно, заработаем очки. Посмотрим. Это все та же игра, мы чуть быстрее тех, кто будет на решетке рядом. Поначалу мы застрянем за ними – но, надеюсь, получится хорошо стартовать, а остальное решит тактика.

Понятно, что нам не удастся победить. Но нам нужно использовать свои шансы».

Неделю назад в Баку Себ принес Aston Martin лучший результат в сезоне, финишировав шестым.