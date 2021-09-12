В Aston Martin назвали нонсенсом слухи о контракте Феттеля

В последнее время в Формуле 1 сформировалась порочная практика в отношении многолетних соглашений между пилотами и командами. Считается, что если точный срок действия контракта не озвучен, то его требуется подтверждать перед каждым сезоном.

Подобный подход привел к тому, что возникли слухи о возможности расставания Себастьяна Феттеля и Aston Martin после одного года сотрудничества. Немца даже спросили об этом в Монце.

Глава AMR Отмар Сафнауэр решительно отверг подобные предположения. По его словам, говорить о каком-то подтверждении контракта Феттеля просто не требуется.

«Это полнейший нонсенс, – объяснил он. – У нас нет никакого запасного плана. И у него тоже нет. Между нами не существует даже малейших разногласий. Можете спросить его самого, и я не сомневаюсь, что он подтвердит наши отличные отношения. Нужно лишь договориться о паре мелочей».

Сафнауэр пояснил: «Контракт изначально является многолетним, просто у обеих сторон предусмотрены опции. Именно детали этих опций и предстоит обсудить до окончания отведенного времени. Сейчас мы заняты как раз этим.

Это серьезное обсуждение, которое надо завершить в срок. Как только это случится, мы сделаем официальное объявление».

По словам главы AMR, стороны согласуют все вопросы до начала Гран При России. И никаких других пилотов в команде не рассматривают.

«Если бы у нас были сомнения, мы бы занялись этим вопросом в июле, когда многие раздумывали, идти им в Williams или Alfa Romeo, – сказал он. – Тогда можно было вести какие-то переговоры. Но мы этим не занимались».