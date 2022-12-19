В Aston Martin нацелились завершить сезон-2023 на четвертом месте
Глава команды Майк Крак рассказал о задачах на предстоящий сезон Ф1
Солидные инвестиции, сделанные Лоуренсом Строллом после покупки бывшей Force India, обещали принести результат в 2022 году. Однако выбранная конструкторами концепция машины оказалась неудачной, и конструкторам пришлось радикально переделывать ее.
К осени команда из Сильверстоуна ощутимо прибавила, но время уже было упущено, потому в итоговой таблице Aston Martin не удалось подняться выше седьмого места.
Однако в следующем чемпионате такой результат уже точно никого не устроит.
«Мы финишировали седьмыми, но должны стать сильнее и сделать шаг вперед, – сказал руководитель AMR Майк Крак в интервью Racingnews365. – Было бы неправильно говорить, что мы нацелены постоянно бороться с лидерами. Такая задача выглядит слишком амбициозной и нереалистичной. Но мы намерены двигаться вперед.
Учитывая те шаги, что мы уже сделали, и появление Фернандо Алонсо, я считаю возможным достичь наших целей.
В прошедшем сезоне за четвертое место боролись Alpine и McLaren. Если мы сможем включиться в их спор, это станет достаточным шагом вперед».
Майк Крак, руководитель Aston Martin F1
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Крак добавил, что присутствие в команде сына владельца Лэнса Стролла, для которого предстоящий сезон станет уже пятым в составе Aston Martin / Racing Point, не вносит никакого напряжения или негатива в работу.
«Отношения внутри коллектива эволюционируют, как это происходит с любым пилотом, – объяснил люксембуржец. – Лэнс помогает своим инженерам, а они – ему. Мы вместе работаем с данными. Все как обычно.
Это же касается и приказов. Они возможны, если у гонщиков разные тактики или разное положение в чемпионате. Но всегда важно обсуждать такие вещи еще до старта».
Выступавший за Aston два последних года Себастьян Феттель завершил карьеру и ушел из Ф1, его сменил в Сильверстоуне другой чемпион мира Фернандо Алонсо.
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