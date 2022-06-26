В Aston Martin нацелились на долгосрочный контракт с Феттелем

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Переход Себастьяна Феттеля из Ferrari в Aston Martin перед сезоном 2021 года многие сочли предвестником скорого завершения карьеры четырехкратного чемпиона мира – дескать, тот проведет пару сезонов за рулем не самой быстрой машины, а затем окончательно повесит шлем на гвоздь.

Скорость AMR и впрямь оказалась не выдающейся – что в прошлом году, что в этом. Сам Себ пока не делал никаких заявлений о своем будущем. Формально его контракт с командой действует до конца 2023 года, но глава Aston Martin F1 Майк Крак объяснил, что немец сможет выступать на зеленой машине так долго, как сам захочет.

«Мы всегда ясно говорили, что хотим продолжать это сотрудничество, – сказал Крак по ходу монреальского уик-энда. – Нам бы хотелось, чтобы он оставался в команде как можно дольше.

Мы обсуждаем это. У нас по-настоящему хорошие отношения, и мы точно не собираемся устанавливать какие-то предельные сроки для принятия решения. Понятно, что если уж слишком все затянуть, начнутся сложности – об этом мы тоже знаем.

Но между нами идет доверительное общение. И с этой точки зрения все в порядке».

Феттель пропустил два первых этапа нынешнего сезона из-за коронавируса, а его лучшим результатом в оставшихся гонках стало шестое место в Баку. Ранее он говорил, что его решение о будущем во многом будет зависеть от формы команды и ее прогресса.

«Мы всегда нацелены делать машину быстрее, – заверил Крак. – Думаю, первый важный шаг был сделан в Барселоне. Я хотел бы показать ему [Феттелю] и следующий шаг – после этого, думаю, мы сможем поговорить о том, как выполняются его желания».

На вопрос о том, что он сейчас может сказать о настроении Себа в отношении будущего, руководитель Aston Martin ответил: «Тут лучше не знать ответа, чтобы не расстроиться. Да нет, на самом дела мы внимательно проанализируем этот [канадский] этап, посмотрим, что получится в Сильверстоуне. После этого можно будет и поговорить».