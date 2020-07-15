В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля

Aston Martin предложил контракт Себастьяну Феттелю. Как стало известно немецкой версии Motorsport.com, владелец Aston Martin Лоуренс Стролл устроил встречу с четырехкратным чемпионом Формулы 1. Стролл пригласил Феттеля в свой дом в швейцарской деревне Гштад, где предложил спортсмену контракт на 2021 год. Себастьян выслушал предложение, но пока не решил, что ответить.

Название Aston Martin с 2021 года получит команда Формулы 1 Racing Point. Этим гоночным коллективом также владеет Лоуренс Стролл. Сейчас за команду выступают сын бизнесмена Лэнс Стролл и мексиканец Серхио Перес. У обоих пилотов заключены долгосрочные контракты с Racing Point: в частности, договор с Пересом рассчитан на три сезона и истекает в конце 2022 года.

Несмотря на это именно место Переса может занять Себастьян Феттель. Как выяснила немецкая газета Bild, в контракте Серхио прописана возможность расторгнуть соглашение по инициативе команды. Для этого Racing Point должна уведомить пилота о своем решении до 31 июля 2020 года. Вместе с уведомлением команде придется заплатить своему гонщику отступные в размере нескольких миллионов евро. При соблюдении этих условий Перес сможет покинуть Racing Point.