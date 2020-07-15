Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
2 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
16 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
57 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
135 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля

Поделились
Комментарии
В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
15 июл. 2020 г., 08:06

Лоуренс Стролл пригласил четырехкратного чемпиона Формулы 1 в свой загородный дом, чтобы предложить контракт на 2021 год

Aston Martin предложил контракт Себастьяну Феттелю. Как стало известно немецкой версии Motorsport.com, владелец Aston Martin Лоуренс Стролл устроил встречу с четырехкратным чемпионом Формулы 1. Стролл пригласил Феттеля в свой дом в швейцарской деревне Гштад, где предложил спортсмену контракт на 2021 год. Себастьян выслушал предложение, но пока не решил, что ответить.

Название Aston Martin с 2021 года получит команда Формулы 1 Racing Point. Этим гоночным коллективом также владеет Лоуренс Стролл. Сейчас за команду выступают сын бизнесмена Лэнс Стролл и мексиканец Серхио Перес. У обоих пилотов заключены долгосрочные контракты с Racing Point: в частности, договор с Пересом рассчитан на три сезона и истекает в конце 2022 года.

Несмотря на это именно место Переса может занять Себастьян Феттель. Как выяснила немецкая газета Bild, в контракте Серхио прописана возможность расторгнуть соглашение по инициативе команды. Для этого Racing Point должна уведомить пилота о своем решении до 31 июля 2020 года. Вместе с уведомлением команде придется заплатить своему гонщику отступные в размере нескольких миллионов евро. При соблюдении этих условий Перес сможет покинуть Racing Point.

Читайте также:

Следующая новость
Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика

Предыдущая новость

Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика

Следующая новость

Хюлькенберг вернется в гонки на «Нюрбургринге». За рулем Lamborghini

Хюлькенберг вернется в гонки на «Нюрбургринге». За рулем Lamborghini

Самое читаемое Сегодня

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля
Формула 1 / Формула 1
39мин

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля

Боссу команды Ferrari нашли замену
Формула 1 / Формула 1

Боссу команды Ferrari нашли замену

Как это было: Гран При Венгрии '98, когда Шумахер и Браун преподали урок McLaren
Формула 1 / Формула 1

Как это было: Гран При Венгрии '98, когда Шумахер и Браун преподали урок McLaren

Чего ждать от Квята в Венгрии? Он никогда не был тут быстр – даже когда приезжал на подиум
Формула 1 / Формула 1

Чего ждать от Квята в Венгрии? Он никогда не был тут быстр – даже когда приезжал на подиум

Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика
Формула 1 / Формула 1

Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика

Квят: Ferrari сможет быстро все исправить
Формула 1 / Формула 1

Квят: Ferrari сможет быстро все исправить

«Лучше бы они бросили мне кубок». Хэмилтон пожаловался на моторизованные тележки
Формула 1 / Формула 1

«Лучше бы они бросили мне кубок». Хэмилтон пожаловался на моторизованные тележки

Боттас показал средний палец круговому на Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

Боттас показал средний палец круговому на Гран При Штирии

Самое важное:

Хюлькенберг вернется в гонки на «Нюрбургринге». За рулем Lamborghini
GT-Masters / GT-Masters
6мин

Хюлькенберг вернется в гонки на «Нюрбургринге». За рулем Lamborghini

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля
Формула 1 / Формула 1
39мин

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля

Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика
Формула 1 / Формула 1

Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика

Как это было: Гран При Венгрии '98, когда Шумахер и Браун преподали урок McLaren
Формула 1 / Формула 1

Как это было: Гран При Венгрии '98, когда Шумахер и Браун преподали урок McLaren

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Racing Point
Автор Антон Погорельский

Самое читаемое

1
Формула 1

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля

39мин
2
Формула 1

Боссу команды Ferrari нашли замену

3
Формула 1

Как это было: Гран При Венгрии '98, когда Шумахер и Браун преподали урок McLaren

4
Формула 1

Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика

5
Формула 1

Квят: Ferrari сможет быстро все исправить

Последние видео

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Как Кубица одержал свою единственную победу в Формуле 1 02:47
Формула 1

Как Кубица одержал свою единственную победу в Формуле 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

Самое важное:

Хюлькенберг вернется в гонки на «Нюрбургринге». За рулем Lamborghini
GTm

Хюлькенберг вернется в гонки на «Нюрбургринге». За рулем Lamborghini

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля
Формула 1

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля

Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика
Формула 1

Как действующие гонщики Формулы 1 выступали в Венгрии? Интересная статистика

Как это было: Гран При Венгрии '98, когда Шумахер и Браун преподали урок McLaren
Формула 1

Как это было: Гран При Венгрии '98, когда Шумахер и Браун преподали урок McLaren

Боттас показал средний палец круговому на Гран При Штирии
Формула 1

Боттас показал средний палец круговому на Гран При Штирии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.