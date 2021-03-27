В Aston Martin нашли причину низкой скорости. Но не смогут ее исправить

У Aston Martin не получилась первая квалификация под новым названием. Себастьян Феттель вылетел уже в первом сегменте, став 18-м, а Лэнс Стролл занял десятую позицию.

Команда испытывала большие проблемы с надежностью на тестах и пока совсем не показывает скорости, сравнимой с прошлогодней. По мнению босс Aston Martin Отмара Сафнауэра это вызвано зимним изменением технического регламента по части днища.

Aston Martin использует концепцию болида Mercedes с низким углом наклона. По мнению Сафнауэра, по таким машинам сокращение области днища перед задними колесами ударило сильнее, чем по их конкурентам с другой концепцией.

«Мы выступали здесь всего четыре месяца назад и ехали на подиум, пока у Чеко Переса не отказал мотор, – сказал Сафнауэр после квалификации. – Сейчас мы и близко к таким результатам не подберемся, и прямой причиной этого стали новые правила.

Если вы сравните нынешние квалификационные результаты с прошлогодними, то увидите, что машины с высоким углом наклона отыграли около секунды у машин с низким углом. Так что хуже всего правила повлияли на нас и Mercedes».

Сафнауэр признался, что ему тяжело принять текущее положение дел: «Я недоволен. Я расстроен из-за двух отличных пилотов и пятисот мужчин и женщин, которые работали над проектированием и строительством машины. И я расстроен за наших спонсоров и болельщиков».

При этом глава команды надеется на некоторое улучшение ситуации: «Мы будем работать, чтобы к следующим гонкам отыграть как можно большую часть нашего дефицита».

Однако учитывая омологацию шасси, и Aston Martin, и Mercedes будет трудно устранить недочеты в короткие сроки, и Сафнауэр это признает:

«Изменения в параметрах и профилировании днища сильно ударили по машинам с низким углом наклона. Об этом говорим не только мы, то же самое сказал вчера Тото Вольф [глава Mercedes].

Мы не можем перейти на высокий угол наклона, даже если захотим, как и Mercedes, потому что подвеска уже была омологирована».