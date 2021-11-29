В Aston Martin нашли для Феттеля оправдание

Себастьян Феттель перешел в из Ferrari в Aston Martin с 2021 года, но пока не показал былой своей скорости, которая позволила ему прежде выиграть четыре чемпионских титула, а в 2017 и 2018 годах становиться вице-чемпионом и главным соперником Льюиса Хэмилтона в Формуле 1.

Феттель в 2021 году по очкам лидирует над своим напарником Лэнсом Строллом, но занимает только 12 строчку в личном зачете. В интервью Motorsport-Magazine.com главе команды Aston Martin Отмару Сафнауэру пришлось объяснять, зачем понадобилось нанимать столь именитого пилота, если он все равно не приносит побед.

«Себастьян отлично справляется, – заверил Сафнауэр. – Нам нравится с ним работать. Жаль только, что мы не можем пока дать ему машину, позволяющую сражаться в первых рядах, но на то есть свои обстоятельства.

Как только он получит быструю машину, он и сам тут же сможет сделать больше как гонщик.

Лэнс также многому учится у Сэба. Так что у нас два отличных пилота, осталось дать им отличные машины на следующий сезон».