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В Aston Martin намекнули на контракт с Хюлькенбергом

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В Aston Martin намекнули на контракт с Хюлькенбергом
Автор:
, Ответственный редактор

По словам главы команды Отмара Сафнауэра, немецкий гонщик может стать ее официальным запасным

В 2020 году Нико Хюлькенберг дважды приходил на выручку Racing Point – сначала заменил подхватившего коронавирус Серхио Переса, затем сел за руль вместо заболевшего Лэнса Стролла. Гонщик провел в общей сложности три Гран При, в двух из которых заработал очки, а в третьем не смог стартовать из-за поломки машины.

Хюлькенберг потерял место в пелотоне в конце 2019 года и тогда говорил, что его не привлекает работа тест-пилота.

Однако в недавнем интервью телекомпании RTL руководитель Aston Martin Отмар Сафнауэр рассказал, что за прошедшее время немец изменил взгляды, и сейчас стороны близки к договоренности о работе Нико в качестве резервного гонщика.

«Очень может быть, – сказал он. – Официально объявлять пока не о чем, но следите за этим. 

У нас хорошие отношения с Нико, мы ведем переговоры. Это было бы здорово для всех нас».

Третье место, а может и второе

Также Сафнауэр четко обозначил задачу обновленного коллектива на предстоящий сезон. По его словам, прошлогоднее поражение от McLaren в споре за третью строчку Кубка конструкторов лишь придаст Aston Martin дополнительных сил.

«Весь прошлый год мы бились за тройку, – объяснил он. – Наверное, в McLaren могут сказать, что им порой не везло. Но думаю, их невезение даже рядом не стоит с нашим. 

Именно мы должны были стать третьими. Так что в новом сезоне мы сконцентрируемся именно на этой задаче.  

Почему не больше? Давайте посмотрим, как все будет складываться. Второе место стало бы отличным результатом. Если у нас поучится навязывать борьбу Red Bull и Mercedes, это просто замечательно».

«Мы работаем иначе»

Немецкие журналисты не могли не затронуть тему Себастьяна Феттеля – с этого сезона немец начинает новую страницу карьеры в Aston Martin.

«Мы работаем иначе и относимся к своим гонщикам по-другому, если сравнивать с теми местами, откуда он пришел, – отметил Отмар, прозрачно намекая на увольнение четырехкратного чемпиона мира из Ferrari. – Я не сомневаюсь, что у нас он вновь будет получать от гонок удовольствие. А это именно то, чего он хочет.

Уверен, что мы сможем получить от него максимум того, на что он способен. Себ уже не раз доказывал, что в правильной атмосфере, с правильной мотивацией и удовольствием от гонок, которое мы ему обеспечим, он в состоянии делать великие вещи».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель , Нико Хюлькенберг
Команды Aston Martin Racing
Автор Александр Кабановский

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