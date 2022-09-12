Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Де Врис посчитал себя победителем Гран При Италии Следующая / Ферстаппен рассказал, какой совет дал де Врису перед стартом
Формула 1 Новости

Alpine задумала заменить Алонсо сыном пятикратного чемпиона мира

Босс компании вспомнил о юниоре Джеке Дуэне

Автор:
, Редактор
Alpine задумала заменить Алонсо сыном пятикратного чемпиона мира
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Летом этого года команда Alpine лишилась сразу двух своих гонщиков. Во-первых, Фернандо Алонсо объявил, что покидает коллектив после окончания сезона. Во-вторых, резервист французской команды Оскар Пиастри переходит в McLaren.

Пока в Alpine не нашли себе второго пелота, но им может стать другой юниор команды Джек Дуэн. По крайней мере такой вариант допустил глава компании Alpine Лоран Росси.

«Мы верим в него, – сказал о Дуэне Росси в интервью для официального сайта Формулы 1. – Он демонстрирует высокий потенциал, особенно в последнее время. Он обладает выдающимися личными качествами, он быстр, и он воспитан отцом, который выиграл чемпионаты. Так или иначе, но мы постараемся рано или поздно найти для него место в Формуле 1».

Из слов Росси не ясно, о каком годе для дебюта Дуэна идет речь. Сейчас он выступает в Формуле 2 и занимает шестое место, но от третьего его отделяет всего 7 очков. Таким образом у Дуэна, который в прошлом году стал вице-чемпионом Формулы 3, есть шанс заработать достаточно очков для суперлицензии FIA.

Джек Дуэн – сын Мика Дуэна, пятикратного чемпиона мира по мотогонкам в топ-классе 500, который позже был реформирован в MotoGP.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Де Врис посчитал себя победителем Гран При Италии
Предыдущая новость

Де Врис посчитал себя победителем Гран При Италии
Следующая новость

Ферстаппен рассказал, какой совет дал де Врису перед стартом

Ферстаппен рассказал, какой совет дал де Врису перед стартом
Больше от
Сергей Иванов
Ферстаппен рассказал, какой совет дал де Врису перед стартом Гран При Италии
Формула 1

Ферстаппен рассказал, какой совет дал де Врису перед стартом

Палоу выиграл финальную гонку IndyCar, Пауэр стал чемпионом Лагуна Сека
IndyCar

Палоу выиграл финальную гонку IndyCar, Пауэр стал чемпионом

Де Врис посчитал себя победителем Гран При Италии Гран При Италии
Формула 1

Де Врис посчитал себя победителем Гран При Италии

Больше от
Джек Дуэн
Alpine устроит Дуэну дебютные тесты на машине Ф1
Формула 1

Alpine устроит Дуэну дебютные тесты на машине Ф1

Дуэн стартует последним в обеих гонках Ф2, Болукбаси не стартует вообще Джидда
Формула 2

Дуэн стартует последним в обеих гонках Ф2, Болукбаси не стартует вообще

Сын легенды MotoGP займет место Чжоу в Формуле 2
Формула 2

Сын легенды MotoGP займет место Чжоу в Формуле 2

Alpine Больше от
Alpine
«Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1
Формула 1

«Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1

Слухи: Alpine нацелилась увести де Вриса у Williams
Формула 1

Слухи: Alpine нацелилась увести де Вриса у Williams

Херта проведет тесты на машине Ф1. Но вовсе не с AlphaTauri
Формула 1

Херта проведет тесты на машине Ф1. Но вовсе не с AlphaTauri

Самое важное:

Технический анализ: как Red Bull переиграла Ferrari в Монце
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как Red Bull переиграла Ferrari в Монце

Команда из Милтон-Кинса решила пойти против общепринятых принципов, чтобы получить преимущество на самой быстрой трассе сезона. Ее подход сработал

«Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1
Формула 1 Формула 1

«Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1

Бывший пилот AlphaTauri заглянул в паддок Формулы 1 на Гран При Италии в Монце и не ускользнул от Адама Купера

Pirelli выбрала составы для этапов в Сингапуре и Японии
Формула 1 Формула 1

Pirelli выбрала составы для этапов в Сингапуре и Японии

Миланские шинники озвучили, какую резину привезут на два ближайших Гран При

Что мировые СМИ написали про Гран При Италии
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Италии

Максу Ферстаппену пришлось потесниться в лучах софитов: после гонки в Монце не меньше хвалебных слов досталось и Нику де Врису

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.