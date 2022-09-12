Alpine задумала заменить Алонсо сыном пятикратного чемпиона мира
Босс компании вспомнил о юниоре Джеке Дуэне
Летом этого года команда Alpine лишилась сразу двух своих гонщиков. Во-первых, Фернандо Алонсо объявил, что покидает коллектив после окончания сезона. Во-вторых, резервист французской команды Оскар Пиастри переходит в McLaren.
Пока в Alpine не нашли себе второго пелота, но им может стать другой юниор команды Джек Дуэн. По крайней мере такой вариант допустил глава компании Alpine Лоран Росси.
«Мы верим в него, – сказал о Дуэне Росси в интервью для официального сайта Формулы 1. – Он демонстрирует высокий потенциал, особенно в последнее время. Он обладает выдающимися личными качествами, он быстр, и он воспитан отцом, который выиграл чемпионаты. Так или иначе, но мы постараемся рано или поздно найти для него место в Формуле 1».
Из слов Росси не ясно, о каком годе для дебюта Дуэна идет речь. Сейчас он выступает в Формуле 2 и занимает шестое место, но от третьего его отделяет всего 7 очков. Таким образом у Дуэна, который в прошлом году стал вице-чемпионом Формулы 3, есть шанс заработать достаточно очков для суперлицензии FIA.
Джек Дуэн – сын Мика Дуэна, пятикратного чемпиона мира по мотогонкам в топ-классе 500, который позже был реформирован в MotoGP.
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