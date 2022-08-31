В Alpine задумались изменить Формулу 1 сомнительным способом

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Общественное беспокойство в богатых странах все чаще заставляет автоспорт искать более экологичные источники энергии, нежели горючее, сделанное из нефти и других полезных ископаемых.

В случае с Формулой 1 руководство чемпионата приняло решение перейти на синтетическое горючее с 2026 года. Почитайте нашу большую статью о том, что это такое.

Однако некоторые команды и автомобильные бренды рассматривают и альтернативные варианты. В частности глава принадлежащей Renault компании Alpine Лоран Росси в эксклюзивном интервью Motorsport.com рассказал, что их команда уже

экспериментирует с заправкой своих болидов водородом.

«Не думаю, что мы готовы полностью перейти на электротягу, – сказал Росси о Формуле 1. – Может, лет через 15, но я не думаю, что это случится в ближайшие пару смен регламентов. Вот почему мы изучаем разные возможности. Я верю, что автопроизводители просто обязаны предлагать чемпионату готовые технические решения.

Одним из таких решений может стать водород. Это хороший способ убить много птиц одним выстрелом. Возможно, не оптимальный с точки зрения экологии, но куда лучший в этом плане, нежели топливо из ископаемых ресурсов.

Сейчас сделан выбор в пользу синтетического топлива. Но я не уверен, что такое горючее, как и биотопливо при всех их достоинствах может производиться в достаточных количествах и по приемлемой цене.

Водород в этом плане выгоднее, и с ним мы сохраняем звук двигателей внутреннего сгорания. Возможно, лет через 20 люди забудут рокот моторов, но пока нам нужно помнить, что Формула 1 успешна именно как зрелище со всеми вытекающими элементами. В общем, мы пытаемся придумать лучший вариант.

Вообще водород может использоваться в автомобилях двумя способами. Наиболее современным считается применение его в топливных ячейках, где водород смешивается с атмосферным кислородом, а на выходе образуется безвредный водяной пор и электричество, которое питает электромотор.

Проблема в том, что единомоментно такая топливная ячейка вырабатывает электроэнергию недостаточной мощности для автоспорта.

Росси, судя по всем, говорит об альтернативном способе: использовании водорода в качестве горючего, которое, как и пары бензина, сжигается непосредственно в цилиндрах. Проблема в том, что в таком варианте КПД силовой установки оказывается примерно в три-четыре раза ниже, чем у водородных топливных элементов, хотя мощность за счет существенно большего расхода водорода, оказывается заметно выше.

Вот почему от экспериментов по использованию водорода в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания почти все автопроизводители отказались еще лет 15-20 назад.

Сомнительны и слова Росси насчет экономической целесообразности. В производстве водород не сильно дешевле синтетического топлива, но при этом существенно менее удобен в транспортировке и хранении.

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