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Формула 1 Новости

В Alpine задумали закрыть молодежную программу

В гоночную Академию команды перестанут набирать новых пилотов

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В Alpine задумали закрыть молодежную программу
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История с отказом юниора Alpine Оскара Пиастри выступать за команду в Формуле 1 и его переход в McLaren может иметь куда большие последствия. Теперь в команде, вложившей в поддержку молодого австралийца немало средств, подумывают вовсе закрыть свою программу поддержки молодых гонщиков.

Тем, кто уже является членами Академии Alpine волноваться не стоит. Но новых гонщиков туда брать не будут.

«Можно не тратить деньги на молодых пилотов, а предложить им большую зарплату, когда они сами дорастут до Формулы 1, цитирует издание The Race главу компании Alpine Лорана Росси. – Или навязать им такие контракты, которые вынудят их выступать за нас.

Так что нам делать? Мы совершенно серьезно обсуждаем, не перестать ли нам набирать новых гонщиков в нашу Академию. Тех, кого мы уже взяли, мы продолжим поддерживать в соответствии нашими долгосрочными обязательствами перед ними. Но новых брать больше не будем просто потому, что какой в этом смысл?».

Сейчас у Alpine четыре юниора. Это Джек Дуэн, который выступает в Формуле 2 и является кандидатом на место в Формуле 1 в следующем сезоне, Виктор Мартен, который только что выиграл титул в Формуле 3, а также Оливер Калдуэлл и Кайо Коллет.

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