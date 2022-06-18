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Формула 1 Новость

В Alpine выразили уверенность, что Пиастри поедет в Ф1 в 2023 году

Вопрос, правда, в том, где именно талантливый австралиец получит место

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
В Alpine выразили уверенность, что Пиастри поедет в Ф1 в 2023 году
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Выиграв титулы в Формуле 3 и Формуле 2, нынешний сезон Оскар Пиастри проводит на «скамейке запасных» в Alpine F1. Команда уже объявила, что в середине лета сделает выбор, кого посадить за руль в будущем году – своего молодого протеже или Фернандо Алонсо.

В последнее время появляется все больше свидетельств того, что двукратный чемпион мира останется в команде, тогда как Пиастри слухи все активнее сватают в Williams на место Николя Латифи. 

На субботней пресс-конференции по ходу Гран При Канады главу Alpine Отмара Сафнауэра попросили прокомментировать ситуацию. 

«Когда придет время, мы осмотримся и примем решение с учетом ситуации на рынке пилотов», – уклончиво ответил тот. Однако журналисты уточнили, уверен ли Сафнауэр, что в 2023-м Пиастри пополнит пелотон Ф1. Тот ответил утвердительно. 

«Мы никогда не говорим о деталях наших контрактов с гонщиками, – добавил глава Alpine. – Вам очень хочется разузнать подробности, но я в равной степени не имею права раскрывать их. Единственное, что могу сказать – у нас есть план [для выступлений Пиастри в сезоне-2023]». 

На той же сессии присутствовал глава Williams Йост Капито, который заметил, что 21-летний Оскар «уже готов к переходу в Ф1» и «входит в сферу наших интересов, да и не только наших». 

Для Латифи, который в минувшем году явно демонстрировал прогресс, нынешний сезон чемпионата складывается очень блекло. Однако Капито исключил сценарий замены канадца до окончания года. 

«У нас нет никаких альтернативных планов, – пояснил он. – У обоих пилотов есть контракты, действующие до конца сезона. И мы намерены следовать им». 

Сафнауэр добавил: «Я читал публикации со сплетнями о замене. Но не буду, опираясь на них, что-то говорить о будущем. Тут я знаю не больше вашего».

Эстебан Окон недавно продлил контракт с Alpine и гарантировал себе место в кокпите на два ближайших сезона.

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