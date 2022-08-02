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Формула 1 Новость

В Alpine узнали об уходе Алонсо только из релиза Aston Martin

Глава команды из Энстоуна Отмар Сафнауэр признался, что потеря двукратного чемпиона мира оказалась для него полной неожиданностью

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В Alpine узнали об уходе Алонсо только из релиза Aston Martin
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В Alpine собирались по ходу августовского перерыва в календаре Ф1 продлить контракт с Фернандо Алонсо – стороны уже согласовали принципиальные моменты, а детали команда рассчитывала урегулировать в короткие сроки. 

Как рассказал глава Alpine Отмар Сафнауэр, еще в воскресенье вечером он настраивался на заключительные переговоры с адвокатами Фернандо Алонсо – а утром в понедельник с удивлением обнаружил, что испанец ушел к соперникам из Aston Martin.

«Я узнал все только из официального релиза [AMR], – признался Сафнауэр, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Понятно, что по паддоку ходит множество слухов, и я тоже слышал про интерес Aston [к Фернандо]. Из этого можно сделать вывод, что у них, возможно, были какие-то переговоры. Были и другие свидетельства, которые указывали на это – например, когда люди выходят из одного моторхоума в одно время и всякое такое. Я все это видел. 

Но я был уверен, что даже с учетом этих дискуссий у нас не предвидится никаких сложностей. Ведь мы уже почти договорились. И тут вдруг этот пресс-релиз. До того я прямо спрашивал [Алонсо], и он отвечал: "Нет-нет, я ничего не подписывал". Так что все это стало для меня большим сюрпризом». 

На вопрос о том, была ли у главы команды возможность поговорить с пилотом уже после объявления Сафнауэр ответил отрицательно: «Мы не общались. Кажется, он вообще на яхте где-то на греческих островах.

Утро вторника я потратил на то, чтобы пообщаться с коллегами в Энстоуне. А после этого разговариваю с вами. Ах да, вчера мне поступило множество зхвонков от тех, кто хочет выступать за нашу команду».

Отмар добавил, что Alpine и Алонсо собирались подписать контракт в формате 1+1, который гарантировал испанцу место на 2023 год и давал команде опцион на 2024-й.

Для Фернандо, в то же время, было принципиальным обеспечить себе будущее в Ф1 на более долгий срок, чем один год. 

Сафнауэр объяснил: «Нам оставалось уладить лишь пару мелочей. Его адвокаты уже собирались встретиться с нами. Я полагал, что именно для этого.   

Перед тем, как мы расстались [после Гран При Венгрии], я сказал ему, что все решится уже совсем скоро. А он ответил: "Не переживай, я пока ни с кем другим ничего не подписывал". Мы собирались вернуться к этому вопросу в ближайшие дни. 

Команда готова была предложить ему "1+1". Мы рассуждали так: надо посмотреть, будет ли Фернандо в будущем сезоне выступать на том же уровне – и если да, то мы готовы продолжать.

Но ему, как я понимаю, не хотелось увязывать срок контракта со своими результатами. Он хотел более долгое соглашение. Ему были интереснее варианты "2+1" или "3+1"».

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