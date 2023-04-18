В Alpine собрались навязать борьбу Mercedes. И даже объяснили, каким образом
Глава команды Отмар Сафнауэл пообещал, что подготовленный для этапа в Баку пакет новинок сделает машины из Энстоуна гораздо быстрее
Alpine завершила сезон-2022 на четвертой позиции, опередив McLaren – но старт нового чемпионата получился у французской марки невнятным. Ее пилоты заработали очки в двух из трех прошедших Гран При (и добились бы этого в Мельбурне, если бы не врезались друг в друга на рестарте) – однако ни о какой борьбе с соперниками из четверки сильнейших говорить не приходится.
Ferrari, Mercedes и Aston Martin пока явно не по зубам Alpine, а уж о Red Bull и вовсе не приходится говорить. Несмотря на это, глава коллектива Отмар Сафнауэр заверил, что уже скоро такая картина изменится. По его словам, до конца сезона его подопечным удастся настичь Mercedes.
«Думаю, мы сможем вступить в борьбу с ними, – заверил Отмар по ходу уик-энда в Альберт-парке. – В Баку у нас будет значительный пакет новинок, а спустя неделю в Майами – еще один. Мы продолжаем активно готовить доработки.
В прошлом году у нас была хорошая корреляция данных – если она сохранится, а мы будет и дальше привозить много новинок, то сможем опередить по темпам развития прямых соперников – а значит, по ходу сезона сократить отставание от них.
В нашем спорте все решает разница. Я уже знаю, что именно мы готовим. Но вот над чем работают [в Mercedes], мне неизвестно».
В Брэкли после непростого старта чемпионата занимаются серьезными переделками своего шасси, но первые заметные результаты в команде ожидают получить только к этапу в Имоле в конце мая.
Если сравнивать результаты квалификации, в Джидде разница между Alpine и Mercedes составляла три десятых секунды, однако к Мельбурну она выросла.
По мнению технического директора Alpine Пэта Фрая, реальная дефицит в скорости сейчас составляет 0,4-0,5 секунды. Если удастся отыскать их, можно будет говорить о борьбе не только с Mercedes, но и с Ferrari и Aston Martin.
«В Баку мы должны сделать заметный шаг вперед, – подтвердил он слова Сафнауэра. – а этим последуют и другие шаги. Полагаю, к шестому этапу [в Имоле] мы уже должны серьезно продвинуться. Парни на базе делают отличную работу, помогая нашему прогрессу.
В среднем мы сейчас должны добавить четыре-пять десятых. Конечно, это не позволит догнать Red Bull, однако даст возможность настичь остальных. Мы должны превзойти их по темпам доработок».
Aston Martin, которая завершила минувший сезон седьмой в Кубке конструкторов, имеет возможность тратить на улучшение своей машины еще больше ресурсов, чем Alpine.
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