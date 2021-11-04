В Alpine решили перестроить работу команды с 2022 года

Сейчас команда из Энстоуна идет пятой в Кубке конструкторов, опережая на десять очков соперников из AlphaTauri. Росси ясно дал понять, что амбиции бренда в долгосрочной перспективе намного выше, но для усиления Alpine важно нарастить мускулы.

В эксклюзивном интервью Motorsport.com француз рассказал, оценивая нынешнюю ситуацию: «Она не соответствует нашим ожиданиям. Я хочу, чтобы команда спорила за подиумы и победы к концу нынешнего цикла правил, то есть к 2024-25 годам – в зависимости от того, сколько они будут действовать.

Но чтобы добиться этого, нужна определенная эволюция. Напомню, мы поднялись с девятого места на пятое [в Кубке конструкторов], но затем рост результатов застопорился, и так продолжается последние годы.

Но теперь, чтобы выйти на новый уровень и стать лучшей из топ-команд, а не лучшей в середине пелотона, необходимы эволюционные изменения.

Чего я хочу, это сохранить при этом набранный ход и остаться как минимум пятыми, не опуститься ниже.

С операционной точки зрения мы многому научились в этом году, а это всегда плюс. В будущем сезоне мы намерены использовать эти знания, но важно нарастить мускулы, чтобы с пятого места выйти на первое. Гонку за гонкой, сезон за сезоном».

Лоран Росси, генеральный директор Alpine F1 Фото: FIA Pool

После того, как из Энстоуна зимой ушел Сириль Абитбуль, Alpine проводит нынешний сезон без формального руководителя команды. Вместо этого работает трио управленцев в составе самого Росси, исполнительного директора Марцина Будковски и гоночного директора Давиде Бривио.

Есть те, кто скептически оценивает эффективность такого подхода – но глава Alpine уверен, что у него есть свои плюсы.

«Думаю, наши результаты говорят сами за себя, – объяснил он. – Мы стабильно зарабатывали очки на протяжении 15 гонок подряд (с Имолы до Стамбула – прим.ред.), одержали победу. Так что мы точно не выглядим дураками. Схема успешно работает и приносит хорошие результаты.

Подойдет ли такая организация для грядущих изменений? Этим вопросом я займусь после завершения сезона. Сначала я хочу закончить год на пятом месте, а затем убедиться, что все в Энстоуне и Вири полностью сконцентрированы на проекте следующего года.

После этого можно будет подумать о перестановках в нашей организации, в частности в топ-менеджменте».