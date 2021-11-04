Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Формула 1 отчиталась о росте прибыли Следующая / «Проблемы с контролем». Андретти объяснил срыв сделки с Sauber
Формула 1 Новость

В Alpine решили перестроить работу команды с 2022 года

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам генерального директора компании Alpine Лорана Росси, для прогресса всего проекта необходим иной подход к работе

В Alpine решили перестроить работу команды с 2022 года

Сейчас команда из Энстоуна идет пятой в Кубке конструкторов, опережая на десять очков соперников из AlphaTauri. Росси ясно дал понять, что амбиции бренда в долгосрочной перспективе намного выше, но для усиления Alpine важно нарастить мускулы. 

В эксклюзивном интервью Motorsport.com француз рассказал, оценивая нынешнюю ситуацию: «Она не соответствует нашим ожиданиям. Я хочу, чтобы команда спорила за подиумы и победы к концу нынешнего цикла правил, то есть к 2024-25 годам – в зависимости от того, сколько они будут действовать.  

Но чтобы добиться этого, нужна определенная эволюция. Напомню, мы поднялись с девятого места на пятое [в Кубке конструкторов], но затем рост результатов застопорился, и так продолжается последние годы. 

Но теперь, чтобы выйти на новый уровень и стать лучшей из топ-команд, а не лучшей в середине пелотона, необходимы эволюционные изменения.

Чего я хочу, это сохранить при этом набранный ход и остаться как минимум пятыми, не опуститься ниже. 

С операционной точки зрения мы многому научились в этом году, а это всегда плюс. В будущем сезоне мы намерены использовать эти знания, но важно нарастить мускулы, чтобы с пятого места выйти на первое. Гонку за гонкой, сезон за сезоном».

Лоран Росси, генеральный директор Alpine F1

Лоран Росси, генеральный директор Alpine F1

Фото: FIA Pool

После того, как из Энстоуна зимой ушел Сириль Абитбуль, Alpine проводит нынешний сезон без формального руководителя команды. Вместо этого работает трио управленцев в составе самого Росси, исполнительного директора Марцина Будковски и гоночного директора Давиде Бривио.

Есть те, кто скептически оценивает эффективность такого подхода – но глава Alpine уверен, что у него есть свои плюсы.

«Думаю, наши результаты говорят сами за себя, – объяснил он. – Мы стабильно зарабатывали очки на протяжении 15 гонок подряд (с Имолы до Стамбула – прим.ред.), одержали победу. Так что мы точно не выглядим дураками. Схема успешно работает и приносит хорошие результаты.

Подойдет ли такая организация для грядущих изменений? Этим вопросом я займусь после завершения сезона. Сначала я хочу закончить год на пятом месте, а затем убедиться, что все в Энстоуне и Вири полностью сконцентрированы на проекте следующего года. 

После этого можно будет подумать о перестановках в нашей организации, в частности в топ-менеджменте».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Формула 1 отчиталась о росте прибыли
Предыдущая новость

Формула 1 отчиталась о росте прибыли
Следующая новость

«Проблемы с контролем». Андретти объяснил срыв сделки с Sauber

«Проблемы с контролем». Андретти объяснил срыв сделки с Sauber
Загрузить комментарии
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Гран При Мексики
Формула 1

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

Штайнер отругал Мазепина: Пилоты должны слушать, а не строить тактику Гран При Мексики
Формула 1

Штайнер отругал Мазепина: Пилоты должны слушать, а не строить тактику

Перес: Все в Red Bull будут рады моей домашней победе Гран При Мексики
Формула 1

Перес: Все в Red Bull будут рады моей домашней победе

Alpine Больше от
Alpine
Уже 4-й пилот стартует с конца решетки в Мексике из-за штрафа Гран При Мексики
Формула 1

Уже 4-й пилот стартует с конца решетки в Мексике из-за штрафа

Alpine продолжит выступать в WEC на старой машине LMP1
WEC

Alpine продолжит выступать в WEC на старой машине LMP1

Зачем Алонсо понадобился новый мотор? В Alpine ответили Гран При США
Формула 1

Зачем Алонсо понадобился новый мотор? В Alpine ответили

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.