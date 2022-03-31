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Два пилота порадовали поклонников Ф1 невероятным сражением на первых кругах саудовской гонки: француз был впереди после старта, но испанец провел несколько острых атак на напарника и в итоге вышел вперед.

По ходу их поединка камеры показали руководителя коллектива Отмара Сафнауэра – тот был категорически не в восторге от происходящего и в скором времени скомандовал пилотам сохранить позиции. Однако было уже поздно: пару розовых машин догнали Валттери Боттас с Кевином Магнуссеном, а вскоре финну из Alfa Romeo удалось обогнать Окона, у которого стала перегреваться машина.

Эстебану так и не удалось вернуть позицию – он оставался позади Боттаса, пока тот не сошел на 36-м круге.

Оценивая поединок пилотов своей команды, Сафнауэр сказал: «Это быстрая трасса, где барьеры совсем рядом. Однако парни действовали именно так, как мы обсуждали перед стартом. И это хорошо для всех. Если бы Фернандо в дальнейшем не остановился на трассе, мы получили бы шестое с седьмое места.

К тому же, они подарили зрителям неплохое шоу. Думаю, мы здесь именно для этого. Надо позволять гонщикам бороться. Сражение было чистым – а это именно то, что все хотят видеть. ы изначально сказали им, что они могут соперничать между собой».

Глава Alpine добавил, что считает соперничество напарников вполне допустимым – но только на первом отрезке дистанции и при условии, что это не скажется на итоговом результате команды.

«Единственное, почему я схватился за голову – из-за падения темпа, – объяснил Сафнауэр. – Он опустился чуть ниже, чем мы ожидали.

Почему я сказал им прекратить обгонять друг друга? Только потому, что они теряли много времени. Этого допускать нельзя.

За все время работы в Ф1, когда у меня была возможность давать указания пилотам, я действовал вот как: если до финиша осталось 10-15 кругов, и догнать парней впереди уже нет возможности, а сзади тоже нет угрозы, то позиции надо зафиксировать.

Но в начале гонки действовать так не совсем правильно – ведь нельзя предсказать, что будет дальше. Ближе к финишу все иначе: приказ сохранять позиции гарантирует вам максимум командных очков».

По итогам двух Гран При Alpine занимает четвертое место в Кубке конструкторов, уступая лишь трем топ-командам.