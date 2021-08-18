В Alpine рассказали о самом впечатляющем навыке Алонсо

В этом году Фернандо Алонсо вернулся в Формулу 1 после двухлетней паузы. Первое время у него ушло на адаптацию к машине, но к лету испанец набрал скорость.

В последних шести гонках Алонсо стал восьмым по набранным очкам, попадая в топ-10 в каждой гонке. Работа гонщика сильно впечатлила директора Alpine Марчина Будковски.

«Я больше 20 лет в Ф1 и успел поработать со множеством пилотов, но Фернандо крайне впечатляет, – сказал Будковски. – Он впечатляет своим крайне профессиональным подходом.

Также меня поражает его гоночное мастерство. Мы видели его в спринте Сильверстоуне, в Баку. В Сильверстоуне он сформировал DRS-паровозик, потому что не боялся Стролла, но боялся Гасли. Но оставив Гасли в зоне DRS Стролла, Фернандо обезопасил себя от Пьера.

Для меня это просто безумие. Мы сидим на пит-уолле, у нас есть все данные, мы видим всю гонку. А он за рулем на полной скорости, но анализирует гонку почти так же, как мы, не имея никаких данных.

Это сильнее всего впечатляет меня в Фернандо. Думаю, ему помогают 20 лет в Ф1. Но не все пилоты, даже с таким опытом, способны на подобное».