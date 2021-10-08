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Формула 1 / Гран При Турции Новости

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона

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Автомобиль француза в Сочи был настроен не должным образом

В Alpine признали свою вину в падении темпа Окона

На предыдущем этапе Формулы 1 в Сочи Эстебан Окон выглядел существенно слабее своего напарника Фернандо Алонсо. Окон финишировал 14-м при том, что Алонсо стал шестым.

После гонки француз недоумевал от того, почему при почти равных настройках болидов его машина была существенно медленнее. В Турции в Alpine признались: настройки были разными.

«Собственно, мы проверили наши болиды и обнаружили, что в России разница в настройках была не так уж и несущественна, хотя в предыдущих гонках настройки отличались минимально, – сказал на пресс-конференции в Турции руководитель Alpine Марцин Будковски. – И после анализа, который мы сделали после гонки, стало ясно, что в настройках машины Окона мы ушли в неверном направлении.

По ходу уик-энда это не всегда заметно, так как мы ориентируемся на непосредственные требования пилота и полученные во время заездов данные. И только потом мы поняли, что настройки машины Алонсо с точки зрения ее скорости были более разумными. Так что нам немного стыдно за то, что мы обнаружили проблему после гонки.

Настройки действительно виноваты в относительно низкой скорости Окона. К тому же в гонке они с Алонсо были на разной стратегии по шинам, что также отразилось на результатах».

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В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции

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В Pirelli признали шины Soft малопригодными для Турции
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