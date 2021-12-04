В Alpine признали ошибки в аэродинамике болида 2021 года

Команда Alpine, которая прежде называлась Renault, проводит в 2021 году весьма успешный для себя сезон, в котором уже была победа Эстебана Окона в Венгрии и подиум Фернандо Алонсо в Катаре.

Однако в Саудовской Аравии, накануне старта Гран При, исполнительный директор Alpine Марцин Будковски неожиданно признал, что они могли бы добиться большего, если бы лучше справились с работой над аэродинамикой перед стартом сезона.

«Мы используем примерно те же силовые установки, то же шасси и ту же модель коробки передач уже три года подряд, – сказал Будковски. – Мы изначально планировали использовать эту машину два года, но из-за коронавируса и принятия нового технического регламента на 2022 год мы оставили наш болид еще на год.

И хотя механически машина осталась неизменной, мы смогли подтянуться к лидерам чемпионата. Это показывает, что в других областях команда сильно продвинулась вперед.

К сожалению, этого нельзя сказать об аэродинамике. Мы не меняли базовые параметры автомобиля, но работали над его аэродинамическими элементами. В 2021 году произошло небольшое изменение в правилах, что позволило нам изменить некоторые детали, в первую очередь днище. Кто-то из соперников справился лучше нас, что-то хуже, но я должен признать, что мы лично немного промахнулись мимо наших целей».