Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / AlphaTauri: Новые аварии будут стоить Цуноде места на 2023 год Следующая / Штайнер нашел новый объект для критики. Теперь от него досталось Андретти
Формула 1 Новость

В Alpine придумали теорию заговора. А потом сами опровергли

В команде признали, что технические проблемы в последних Гран При никак не связаны с единым электронным контрольным блоком ECU

Автор:
, редактор (Франция)
Соавтор:
Адам Купер
В Alpine придумали теорию заговора. А потом сами опровергли
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В Сильверстоуне выбыл из гонки занимавший восьмое место Эстебан Окон, а в Шпильберге Фернандо Алонсо не смог даже стартовать в субботнем спринте. 

В Alpine подозревали, что эти проблемы связаны с деталями, которые являются едиными для всех команд чемпионата. Проблемы с такими узлами являются крайне нежелательными для спорта, так как нарушают принципы справедливости: элементы от общего поставщика не должны влиять на результат. 

Однако дополнительное расследование, проведенное в Энстоуне, позволило установить, что теория заговора в данном случае безосновательно. Причиной проблем Алонсо считали электронный блок управления двигателем – ECU. 

«Какое-то время вы полагали, что дело в ECU, – рассказал Motorsport.сom глава Alpine Отмар Сафнауэр в интервью Motorsport.com. – Мы провели несколько экспериментов на базе и смогли воспроизвести отказ. 

Оказалось, что дело было не в ECU, а в том блоке, который питает его энергией. С самим ECU все было в порядке, а вот с блоком – нет. А если нет питания, ECU отключается. По всем нашим данным выходило, что вышел из строя ECU, но мы не учитывали, что он просто не получает электричества. А за это уже отвечает сама Alpine».

У Окона причиной схода в британской гонке стал топливный насос высокого давления – его производит Bosch. Схожие неполадки проявились и в Шпильберге: к счастью, это случилось сразу после финиша спринта и не повлияло на результат. 

Но и в этом случае детальное разбирательство выявило, что первопричину сложностей надо искать в действиях самой команды. Хотя сюжет оказался чуть более закрученным.

«Сложности с топливным насосом мы выявили [еще до старта чемпионата] на стенде, – объяснил Сафнауэр. – Мы попробовали решить задачу своими силами. Дело в том, что Bosch не работает в Ф1. Они поставляли нам детали от серийных машин. Так что сразу несколько команд столкнулись с проблемами – в частности, мы и Ferrari.

FIA разрешила нам произвести собственные доработки, мы все исправили. В девяти первых Гран При наши исправления прекрасно работали. Ни на трассе, ни на стенде мы не отмечали никаких проблем. Но затем что-то изменилось – возможно, из-за возросших нагрузок или почему-то еще. 

И начались поломки. Позже в Bosch тоже внесли изменения в конструкцию, чтобы улучшить электрические контакты. Какие-то команды перешли на модернизированную версию, а две продолжили использовать собственные доработки. К Гран При Франции мы готовим новое усовершенствования. А также внимательно изучаем, как в самой Bosch подошли к решению этого вопроса».

По итогам первой половины сезона Ф1 команда Alpine занимает пятое место в Кубке конструкторов, проигрывая McLaren лишь по лучшему результату в гонке.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
AlphaTauri: Новые аварии будут стоить Цуноде места на 2023 год
Предыдущая новость

AlphaTauri: Новые аварии будут стоить Цуноде места на 2023 год
Следующая новость

Штайнер нашел новый объект для критики. Теперь от него досталось Андретти

Штайнер нашел новый объект для критики. Теперь от него досталось Андретти
Больше от
Базиль Давуан
Видео: Леклер разбил историческую Ferrari Лауды в Монако
Формула 1

Видео: Леклер разбил историческую Ferrari Лауды в Монако

«Мы зашли слишком далеко». В Mercedes объяснили проблемы Хэмилтона Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

«Мы зашли слишком далеко». В Mercedes объяснили проблемы Хэмилтона

Alpine поменяла мотор на машине Алонсо Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Alpine поменяла мотор на машине Алонсо

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо назвал Формулу 1 все еще скучной
Формула 1

Алонсо назвал Формулу 1 все еще скучной

Вибрации и лишний пит-стоп лишили Алонсо шестого места на финише Гран При Австрии
Формула 1

Вибрации и лишний пит-стоп лишили Алонсо шестого места на финише

Alpine поставила Алонсо новый мотор после проблем в спринте Гран При Австрии
Формула 1

Alpine поставила Алонсо новый мотор после проблем в спринте

Alpine Больше от
Alpine
Alpine пообещала дополнительно нанять 75 инженеров
Формула 1

Alpine пообещала дополнительно нанять 75 инженеров

Алонсо рассказал, что помешало ему стартовать в спринте Гран При Австрии
Формула 1

Алонсо рассказал, что помешало ему стартовать в спринте

На экс-владельцев команды Виталия Петрова в Ф1 завели уголовное дело
Формула 1

На экс-владельцев команды Виталия Петрова в Ф1 завели уголовное дело

Самое важное:

Технический анализ: 3 главных изменения в правилах Ф1 2023 года
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: 3 главных изменения в правилах Ф1 2023 года

На этой неделе FIA объявила о планах по борьбе с раскачкой машин: часть из них вступит в силу с августовского Гран При Бельгии, вторая – с 2023 года. Остановимся на последних

Расселл рассказал, как Клэр Уильямс перехитрила его с контрактом
Формула 1 Формула 1

Расселл рассказал, как Клэр Уильямс перехитрила его с контрактом

Гонщик объяснил, что не собирался проводить три года в команде из конца пелотона и рассчитывал на совсем иную форму Williams

Спасли бы 13-дюймовый шины от «козления»? В Pirelli ответили
Формула 1 Формула 1

Спасли бы 13-дюймовый шины от «козления»? В Pirelli ответили

По мнению Марио Изолы, на сликах прошлого поколения ситуация с тряской наверняка была бы еще хуже

«Не думал, что все так плохо». Зак Браун вспомнил знакомство с McLaren
Формула 1 Формула 1

«Не думал, что все так плохо». Зак Браун вспомнил знакомство с McLaren

Американский бизнесмен рассказал о первом впечатлении, которое произвело на него знакомство с реальным положением дел в команде из Уокинга

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.