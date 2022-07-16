В Alpine придумали теорию заговора. А потом сами опровергли

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В Сильверстоуне выбыл из гонки занимавший восьмое место Эстебан Окон, а в Шпильберге Фернандо Алонсо не смог даже стартовать в субботнем спринте.

В Alpine подозревали, что эти проблемы связаны с деталями, которые являются едиными для всех команд чемпионата. Проблемы с такими узлами являются крайне нежелательными для спорта, так как нарушают принципы справедливости: элементы от общего поставщика не должны влиять на результат.

Однако дополнительное расследование, проведенное в Энстоуне, позволило установить, что теория заговора в данном случае безосновательно. Причиной проблем Алонсо считали электронный блок управления двигателем – ECU.

«Какое-то время вы полагали, что дело в ECU, – рассказал Motorsport.сom глава Alpine Отмар Сафнауэр в интервью Motorsport.com. – Мы провели несколько экспериментов на базе и смогли воспроизвести отказ.

Оказалось, что дело было не в ECU, а в том блоке, который питает его энергией. С самим ECU все было в порядке, а вот с блоком – нет. А если нет питания, ECU отключается. По всем нашим данным выходило, что вышел из строя ECU, но мы не учитывали, что он просто не получает электричества. А за это уже отвечает сама Alpine».

У Окона причиной схода в британской гонке стал топливный насос высокого давления – его производит Bosch. Схожие неполадки проявились и в Шпильберге: к счастью, это случилось сразу после финиша спринта и не повлияло на результат.

Но и в этом случае детальное разбирательство выявило, что первопричину сложностей надо искать в действиях самой команды. Хотя сюжет оказался чуть более закрученным.

«Сложности с топливным насосом мы выявили [еще до старта чемпионата] на стенде, – объяснил Сафнауэр. – Мы попробовали решить задачу своими силами. Дело в том, что Bosch не работает в Ф1. Они поставляли нам детали от серийных машин. Так что сразу несколько команд столкнулись с проблемами – в частности, мы и Ferrari.

FIA разрешила нам произвести собственные доработки, мы все исправили. В девяти первых Гран При наши исправления прекрасно работали. Ни на трассе, ни на стенде мы не отмечали никаких проблем. Но затем что-то изменилось – возможно, из-за возросших нагрузок или почему-то еще.

И начались поломки. Позже в Bosch тоже внесли изменения в конструкцию, чтобы улучшить электрические контакты. Какие-то команды перешли на модернизированную версию, а две продолжили использовать собственные доработки. К Гран При Франции мы готовим новое усовершенствования. А также внимательно изучаем, как в самой Bosch подошли к решению этого вопроса».

По итогам первой половины сезона Ф1 команда Alpine занимает пятое место в Кубке конструкторов, проигрывая McLaren лишь по лучшему результату в гонке.