В Alpine объяснили сложности трассы в Бахрейне для 2022 года

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Машина Alpine 2022 года в некотором смысле является наиболее новой даже на фоне остальных болидов, так как помимо принципиально иного шасси на ней установлена и совершенно новая силовая установка. Этот двигатель обещает быть мощнее, однако пока весь его потенциал не раскрыт, заявил глава марки Лоран Росси.

К тому же пилотам теперь приходится объезжать кочки и поребрики, чтобы не повредить днище, а значит привычные траектории тоже не подходят.

«Мы пока не ездили в режиме полной мощности силовой установки, мы двигаемся шаг за шагом, и пока довольны результатами, – сказал Росси на пресс-конференции в обед в пятницу. – Похоже, мы средние по скорости. Не скажу, что меня впечатляет наша скорость, но думаю никто пока не раскрыл все карты. Но мы как минимум способны бороться, и это радует.

У нас новая силовая установка с разделенными турбиной и компрессором, новая геометрия этих устройств. Новая гибридная система, которую еще предстоит адаптировать к этой трассе. Пилот должен получать максимальный крутящий момент там, где ему это нужно, а значит в этой точке батарея должна быть заряжена. При этом важно сохранить энергию и к выходу из следующего поворота.

К тому же по сравнению с прошлым годом траектория на этой трассе изменилась. Машины стали более чувствительны к неровностям, нельзя больше атаковать поребрики, а значит нужно ехать иначе.

Не надо забывать и о «козлении». Многие не выжимают из машин всю скорость, опасаясь повредить днище. Мы убедились, что способны поддерживать хороший темп в течении многих кругов, и это обнадеживает».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

