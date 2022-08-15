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В первый день августовских каникул Ф1 Фернандо Алонсо анонсировал расставание со своей нынешней командой Alpine и переход в Aston Martin с 2023 года. Это решение испанца стало неожиданностью для всего паддока – все ожидали, что двукратный чемпион останется в Энстоуне.

Впереди еще девять Гран При, в которых Alpine ждет непростое сражение с McLaren за четвертое место в Кубке конструкторов. При этом глава команды Отмар Сафнауэр выразил уверенность, что испанец покажет себя профессионалом и до конца отработает свой контракт, несмотря на предстоящий переход.

«У меня нет абсолютно никаких волнений по поводу оставшейся части сезона, – сказал Сафнауэр во время онлайн-сессии для СМИ. – Наши цели предельно ясны. Мы нацелены финишировать как минимум четвертыми в командном зачете. Думаю, говорить о третьей позиции будет слишком смело.

Фернандо тоже понимает это. Он – профессионал. Он – спортсмен. Надевая шлем, он стремится к максимальному результату, к победе.

Когда он за рулем, в его голове нет никаких мыслей кроме стремления финишировать как можно выше. В нем есть этот драйв, за этим он здесь. Да и я тоже».

Сафнауэр добавил, что в команде рассчитывают на прогресс машины А522 во второй половине чемпионата.

«Я хочу сделать абсолютно все, что возможно, – объяснил американский специалист. – В этом году мы очень быстро готовим обновления – очередные будут готовы к Спа. Мы собираемся улучшать машину до конца чемпионате, и Фернандо знает об этом.

Он будет работать с полной самоотдачей, как и Эстебан [Окон]. В этом у меня нет никаких сомнений».

Пока Фернандо заработал в нынешнем сезоне Ф1 41 очко и занимает десятое место в чемпионате пилотов.

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