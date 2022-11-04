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В нынешнем сезоне Формулы 1 Alpine остается одним из лидеров по количеству сходов – достаточно вспомнить недавнюю поломку у Фернандо Алонсо на Гран При Мексики. В то же время, в Кубке конструкторов коллектив занимает четвертое место, опережая соперников из McLaren на семь очков.

По словам главы команды Отмара Сафнауэра, такая картина является следствием выбора, сделанного мотористами Renault при разработке силовой установки для 2022 года. При определении баланса между мощностью и надежностью ставка была сделана на первую.

«Не надо забывать, что выбор сделали еще тогда, когда я здесь не работал, – объяснил Сафнауэр, только минувшей зимой перешедший из Aston Martin. – Но мне кажется, это было верное решение: сделать ставку на производительность.

Работа над силовыми установками сейчас заморожена. Потому было принято решение изначально работать над мощностью, а уж затем разбираться с надежностью, так как FIA разрешает это. Это взвешенный стратегический шаг.

Сейчас мы столкнулись с проблемами и можем разбираться с ними. Разумеется, никто не собирался делать двигатель ненадежным. Но если выбирать, был смысл гнаться за отдачей, так как ее добавить до 2026 года уже не получится. А вот проблемы с надежностью можно устранять.

Мы займемся этим зимой. Потому, мысля стратегически, я считаю, что все было сделано верно. У нас есть еще две гонки, чтобы гарантировать себе итоговое четвертое место. Полагаю, нам это по силам».

Отвечая на вопрос Motorsport.com, сколь досадно было терять очки из-за схода Алонсо в Мехико, Оскар отметил: «Я скажу об этом после Абу-Даби (когда станет ясно, удалось ли опередить McLaren – прим.ред.). Но ты, конечно, всегда хочешь заработать как можно больше очков».

Renault / Alpine в последний раз входила в четверку сильнейших команд Ф1 по итогам сезона 2018 года.