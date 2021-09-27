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Формула 1 / Гран При России Новости

В Alpine дважды ошиблись в финале Гран При России

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Команда признала, что приняла неверные решения для обоих пилотов

В Alpine дважды ошиблись в финале Гран При России

Фернандо Алонсо провел сильную гонку в Сочи, финишировав шестым. Он стартовал с этой же позиции, но накануне гонки признавался, что вряд ли сможет ее удержать, имея позади пилотов на более быстрых болидах.

Тем не менее в команде признали, что допустили на последних кругах две ключевые ошибки, без которых результат мог бы быть еще лучше.

«У нас сегодня смешанные чувства, – признал руководитель Alpine Марцин Будковски. – С одной стороны мы заработали восемь очков, но с другой упустили возможность финишировать на подиуме. Изначально мы решили выбрать для наших пилотов разные стратегии. Фернандо стартовал на жестких шинах чтобы он смог подольше оставаться на трассе и потенциально мог получить преимущество в случае появления машины безопасности или начала дождя.

В начале гонки все шло неплохо. Но после пит-стопов у Окона возникли проблемы с жесткими шинами. К счастью у Алонсо все было хорошо до тех пор, пока не пошел дождь. В этот момент было очень сложно принять правильное решение. Фернандо показывал отличный темп на сликах в самом начале дождя, и мы решили оставить его на трассе.

Если бы в этот момент дождь ослабел, мы могли бы рассчитывать на финиш на втором месте. Но он лишь усилился, и мы поменяли шины на круг позже, чем следовало.

С Эстебаном мы тоже допустили ошибку. Он ехал вне очковой зоны, и мы могли бы пораньше перейти на промежуточные шины, но решили оставить слики и это было неудачным решением».

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