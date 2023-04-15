В AlphaTauri заявили, что слова Тоста о недоверии инженерам ничего не изменят
Технический директор Джоди Эггинтон объяснил, что главу команду просто неправильно поняли, вырвав слова из контекста
После того, как первые гонки нового сезона Ф1 показали, что форма AlphaTauri не позволяет команде рассчитывать на многое, глава коллектива Франц Тост позволил себе критику в адрес подчиненных.
Австриец сказал, что больше не может доверять своим инженерам, которые зимой убеждали его в значительном прогрессе после 2022 года.
Однако эти слова босса не произвели особенного впечатления на технического директора. Джоди Эггинтон (с Ником де Врисом на фото вверху) объяснил, что его штаб остается единым и продолжает движение вперед по прежнему пути.
«Франц знает своих инженеров уже долгое время, – рассказал Эггинтон в интервью Motorsport-Total. – Эти же люди построили машины, которые в 2019, 2020 и 2021 годах приносили нам подиумы.
Думаю, слова Франца были, возможно, вырваны из контекста. Они не показывают реальной картины. Мы работаем как единая команда, обсуждаем вопросы с Францем и продолжаем движение.
Франц правда дал несколько интервью. Но мы продолжаем заниматься тем, чем и занимались. Его слова ничего не изменят. Мы едины в том, что должны делать.
Понятно, что руководитель команды всегда расстроен, когда машина занимает в пелотоне не то место, на какое рассчитывали. И такими высказываниями он выражает свое недовольство».
Юки Цунода, AlphaTauri AT04, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Кевин Магнуссен, Haas VF-23
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
В Мельбурне Юки Цунода принес команде первые в сезоне очки за десятое место в итоговом протоколе гонки. По мнению Эггинтона, в дальнейшем команде из Фаэнцы по силам прибавить и подняться выше нынешней девятой строчки в Кубке конструкторов.
«У нас серьезные цели, – объяснил конструктор. – Пока мы не достигли их, но сделаем это. И то, что что сейчас мы недостаточно конкурентоспособны, не вызывает волнений. Просто нам пока не удалось добиться своего.
Но уже сейчас мы стараемся опередить некоторых соперников. В Мельбурне у нас появилось новое днище, а у них не было столь серьезных новинок.
Наша тактика в том, чтобы улучшать машину. Надеюсь, что наши темпы доработок будут выше, чем у конкурентов, и мы догоним их. Правда, если не готовить новинки, этого не случится.
Так что у нас есть ясная тактика, и мы ее придерживаемся – стремимся сократить отставание».
Франц Тост, руководитель Scuderia AlphaTauri
Фото: Red Bull Content Pool
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