В AlphaTauri рассказали о пожаре на машине Цуноды

Юки Цунода стал первым гонщиком, который допустил ошибку по ходу Гран При Нидерландов. Едва участники этапа выехали на трассу в пятницу утром, как пилота AlphaTauri закрутило на трассе. Он вернулся в боксы и больше не покидал их, так и не показав зачетного времени.

Как оказалось, разворот оказался следствием утечки масла – и в действительности Юки очень повезло, что его закрутило. Если бы он дольше оставался на трассе, не заехав на пит-лейн, то последствия могли оказаться гораздо более неприятными.

«Из-за утечки масла на машине возник пожар, – рассказал на пресс-конференции FIA глава итальянской команды Франц Тост. – Он оказался небольшим и успел повредить только проводку.

Нам пришлось снять коробку передач, чтобы заменить этот жгут проводов, потому ремонт занял продолжительное время. В первой тренировке мы больше не выехали на трассу».

Он добавил: «Во второй Юки отработал очень здорово – важно помнить, что никогда прежде он не выступал на этой трассе. Он прибавлял с каждым кругом, а завтра, надеюсь, сможет сделать еще шаг вперед. Я ожидаю увидеть его в финале квалификации».

При этом Тост ушел от ответа на вопрос о будущем составе своей команды на 2022 год, пообещав лишь, что объявления можно ожидать уже в скором будущем.

Дополнительная информация: Люк Смит