В AlphaTauri приготовились объявить о новом названии и новых спонсорах

Выкупив в конце 2005 года бывшую Minardi, Дитрих Матешиц сделал ее «младшим» коллективом Red Bull. Долгое время он на итальянский манер назывался Toro Rosso, а с 2020-го получил имя корпоративного бренда одежды AlphaTauri.

Но еще летом в паддоке начали циркулировать слухи, что впереди еще одно переименование. Поговаривали даже, что команду продадут новому владельцу, но эту возможность боссы Red Bull в итоге опровергли.

А вот смена образа и отказ от формата юниорской платформы действительно произойдут. Как стало известно Motorsport.com, решено отказаться от спонсорского имени – и вернуть обычное имя. Возможно, это будет Toro Rosso, также источники говорят про вариант Racing Bulls.

По ходу Гран При Лас-Вегаса генеральный директор AlphaTauri Петер Байер раскрыл некоторые подробности предстоящих преобразований, которые будут официально закреплены в официальном списке участников нового сезона Ф1 – FIA опубликует его в декабре.

«У нас будет универсальная идентичность, – объяснил он. – Под идентичностью я имею в виду название вроде бывшего Toro Rosso. Кроме того, мы станем еще ближе к семье Red Bull. При этом в официальном имени появится упоминание партнеров.

Мы сменим наименование компании, сменим идентичность, логотип, проведем полный ребрендинг и перезапуск проекта

Окончательное название выбрали владельцы. Я знаю его, но изо всех сил стараюсь не проговориться – что невероятно сложно».

Байер добавил, что нынешнюю AlphaTauro усилят спонсорские контракты с двумя американскими компаниями. Договориться с ними удалось во многом благодаря возвращению в Фаэнцу популярного Даниэля Риккардо.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04

«Мы на верном пути, – продолжил Байер. – Сейчас у нас сильные позиции в США, что позволило найти две компании, которые, вдобавок, подходят друг другу.

Общая встреча с двумя новыми крупными партнерами вышла предельно позитивной. Они сразу нашли взаимопонимание и сработались».

Говоря о сроках официального объявления, австриец отметил: «Мы много думали об этом. У нас были базовые точки – это публикация FIA списка участников и презентация ливреи. Задумок очень много.

Они устроили такой мозговой штурм, что мне даже стало страшно. Уже удалось отыскать пару очень классных идей. Они мыслят даже более глобально, чем мы рассчитывали».

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

В следующем году подобная смена идентичности джет и Alfa Romeo – вместо спонсорского имени итальянского концерна команда, как ожидается, вернет историческое имя Sauber в преддверии начала полноценного сотрудничества с Audi в 2026 году.

На вопрос о том, когда последует официальное подтверждение, глава коллектива из Хинвиля Алессандро Алюнни Брави ответил: «Через пять минут после того, как FIA опубликует заявочный лист. У нас все полностью готово со 2 ноября.

Мы не хотим действовать на опережение, но готовы объявить имя команды и название шасси. При этом у нас останутся существующие партнеры, плюс мы объявим о новых.

Нам удалось успешно решить эту задачу, речь не просто об одном титульном партнере. Думаю, многих ожидает сюрприз – в особенности это касается названия шасси».