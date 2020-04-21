В AlphaTauri подсчитали потери от каждой отмененной гонки
Команда недополучает 1,5-2 миллиона на каждом Гран При, который не состоится. Об этом заявил Франц Тост
Отмена гонок приводит к финансовым потерям – так говорят в каждой команде Формулы 1. Но сколько именно? Об этом в разговоре с Motorsport.com рассказал руководитель команды AlphaTauri Франц Тост. За этот коллектив выступают Даниил Квят и Пьер Гасли.
«Контракты с командами составлены таким образом, что мы теряем поступления от участия в чемпионате в соответствии с количеством отмененных гонок, – пояснил Тост. – Из-за одной такой отмены мы теряем от полутора до двух миллионов. Если гонки возобновятся в июле, мы выдержим. Если нет, это будет критично.
Если же сезон не состоится вовсе, это уже совсем большая проблема. Не получив никаких поступлений вовсе, мы столкнемся с экономическим коллапсом».
Тодту также задали вопрос о том, что он думает о возможности дополнительного ограничения бюджетов и какой должна быть итоговая сумма. «Сейчас невозможно делать вид, что ничего не произошло, – признался Тост. – Нельзя избежать сокращения расходов. Например, зачем нам сейчас держать столько специалистов в аэродинамической трубе?
Надо понять, сколько будет гонок. И что будет со спонсорами? Они останутся или откажутся от поддержки команды, которая нигде не ездит? Какой, наконец, будет экономическая ситуация после эпидемии? Вот когда станет ясно, тогда и поговорим о дополнительных ограничениях бюджета».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|AlphaTauri В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
В AlphaTauri подсчитали потери от каждой отмененной гонки
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