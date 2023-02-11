В AlphaTauri объяснили отличия AT04 от прошлогодней модели

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В ночь с субботы на воскресенье итальянская команда представила свою новую ливрею в Нью-Йорке с использованием прошлогоднего шасси и одновременно опубликовала компьютерные рендеры модели 2023 года.

Реальная AT04 выйдет на трассу уже в ближайший вторник, когда ее ждет обкатка в Мизано в формате съемочного дня.

И хотя предоставленные командой изображения не раскрывают всех деталей новинки, можно говорить об иной концепции понтоном и отказе от тяг в задней подвеске в пользу толкающих рычагов.

Технический директор Джоди Эггинтон рассказал, что в Фаэнце решили избрать агрессивный путь доработок, чтобы решить главную проблему прошлой машины – нехватку прижимной силы.

«Все очень просто, по уровню прижима мы уступали главным соперникам, – объяснил он. – Кроме того, по ходу чемпионата мы выявили области, где можно обиться снижения веса.

Почти про все узлы новой машины можно говорить, что они претерпели серьезную эволюцию по сравнению с AT03. Мы уделили большое внимание компоновке, чтобы получить максимальный выигрыш в аэродинамике».

Конструктор добавил, что техническое сотрудничество с Red Bull остается очень плотным, что позволяет рассчитывать на рост результатов команды в предстоящем чемпионате – ведь в 2022 году модель RB18 принесла своим пилотам 17 побед в 22 Гран При.

«Синергия останется той же, что в прошлые годы, – пояснил Эггинтон. – Для нас она является крайне выгодной, так что мы продолжим использовать прежний подход.

Некоторые детали мы оставили в той же спецификации, что в прошлом сезоне, тогда как другие мы усовершенствовали. А общий объем элементов, которые мы покупаем у Red Bull, остается практически неизменным.

Это стратегический выбор, который мы пересматриваем время от времени. Но пока все остается так же, как в прошлом году».

Сезон-2022 AlphaTauri завершила девятой в Кубке конструкторов, сумев опередить лишь Williams.