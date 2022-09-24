В Alfa Romeo заговорили о продолжении программы в Ф1
Глава компании Жан-Филипп Импарато объяснил, что сейчас изучает возможные сценарии развития событий после расставания с Sauber
После того, как будущий альянс Audi и Sauber перестал быть тайной, компания Alfa Romeo, которая с 2018 года была титульным спонсором швейцарской команды, объявила о завершении сотрудничества в конце 2023 года.
Несмотря на это, Alfa может остаться в Формуле 1 – об этом рассказал ее генеральный директор Жан-Филипп Импарато.
«Я полностью открыт всем возможностям, – рассказал он Motorsport.com. – К слову, у меня есть достаточно времени, чтобы без прессинга изучить их.
И даже если мы собираемся принять решение до конца этого года, у нас все равно есть на него несколько недель и месяцев. Мы в спокойной атмосфере оценим бизнес-возможности.
Я не спешу. И я бы сказал, что все варианты на виду. Мне хотелось бы отыскать лучший компромисс между гоночными ДНК и переходом к электрическим силовым установкам.
Мне важно выстроить преемственность между историей бренда и теми актуальными движениями, которые сейчас необходимо сделать. Так что ответ неочевиден, учитывая историю, ДНК и изменения».
Для выбора нового партнера у Alfa Romeo в действительности есть в Ф1 не так много вариантов. По сути это сотрудничество в нынешнем формате возможно только Haas или новой командой Майкла Андретти, которая собирается дебютировать в 2024 году. Хотя последнее может не устроить компанию Porsche, которую называют потенциальным партнером Andretti.
В качестве альтернативы компания может выбрать переход в Формулу Е или марафонскую серию WEC.
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